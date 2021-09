Michał Szpak wystąpił w bluzce z kaczką. Czy jego stylizacja ma ukryty przekaz?

Wczoraj odbyła się gala wręczania Medali Wolności Słowa, której laureatami byli Adam Bodnar, Andrzej Poczobut i Agnieszka Jankowiak-Maik. Jednak największe zainteresowanie wzbudził Michał Szpak, którego stylizacja wywołała sporo kontrowersji.

Szpak w koszulce z kaczką. Czy to ukryty przekaz?

To był podniosły wieczór w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wśród uświetniających galę artystów był Michał Szpak. Zarówno publiczność, jak i media, szeroko komentowały koszulkę piosenkarza, na której przymocowana była sztuczna kaczka oraz widniały napisy „jestemjuzzmeczony.pl” i „#wolnośćfobia”. Jak można interpretować tę stylizację Szpaka? Część internautów uważa, że jest to odniesienie do kreacji Natalii Balickiej z tegorocznych wyborów Miss Supranational, która wystąpiła w sukni z ogromnym orłem.

instagram

Pojawiły się jednak i głosy, że koszulka artysty mogła mieć inny przekaz, ale artysta, póki co, nie odniósł się do nich. Jedno jest pewne. Stylizacja Szpaka zachwyciła jego fanów. Piosenkarz zamieścił na Instagramie zdjęcie w bluzce z kaczką, które podpisał: „Mój dom murem podzielony”. „Och, żeby wszyscy rozumieli... Występ rewelacja, stylizacja w punkt”, „Michał jak zwykle ostro! Ten chłopak nikogo się nie boi. Kocham Cię za odwagę i piękny przekaz” – pisali między innymi fani w komentarzach.

