„Ranczo”. Chotecka wróci do serialu jako Więcławska? „Bardzo miło wspominam ten czas”

Przypomnijmy, w sierpniu tego roku Wojciech Adamczyk, reżyser „Rancza”, pytany o kontynuację serialu, stwierdził, że twórcy chętnie rozpoczęliby już pracę na planie, jednak wciąż nie otrzymali środków finansowych od Telewizji Polskiej. – Jeżeli w przyszłym roku nie nakręcimy, to już nie nakręcimy nigdy niczego – wyznał Wojciech Adamczyk. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z filmem „Ranczo: Zemsta wiedźm”, który miał pojawić się w kinach. Wciąż nie ma na niego finansowania. – Jeżeli uda się zdobyć finansowanie od Telewizji Polskiej, to w przyszłym roku będziemy w Jeruzalu. A jeżeli się nie uda, to już nie – podkreślił reżyser.

Później o sprawie wypowiedział się w rozmowie z Onet.pl Cezary Żak, który wcielał się w serialu w wójta (Pawła Kozioła) oraz księdza (Piotra Kozioła), tłumacząc że to dla niego „zamknięta historia”. – Powrót do „Rancza” uważam za chybiony pomysł. Andrzej Grembowicz, scenarzysta „Rancza”, już nie żyje i nikt nie jest w stanie go zastąpić – ocenił.

Teraz głos w tej kwestii zabrała także Dorota Chotecka. Aktorka, która znana jest także z produkcji takich jak „Miodowe lata”, „13 posterunek” czy „Nic śmiesznego”, w serialu „Ranczo” zagrała Krystynę Więcławską. Aktorka – podobnie jak Żak – stwierdziła, że dla niej „temat jest zamknięty”. – Jest dopełniony, scenariusz już się nie wróci. Jeśli nie ma chociaż jednego twórcy, to już nie będzie to „Ranczo”. Minęło już tyle lat. Na planie było fantastycznie i bardzo miło wspominam ten czas. Być może nie odczuwamy tak tej tęsknoty za serialem, jak nasi widzowie, ponieważ nadal stale widujemy się z aktorami serialu na różnych planach. W pamięci widzów nadal jest wspaniałe „Ranczo” i cieszę się, że ten projekt powstał – powiedziała w wywiadzie dla Onet.pl.

