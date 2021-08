„Pierwsza miłość”. Wiemy, co wydarzy się w nowych odcinkach serialu

Fani „Pierwszej Miłości” mają powody do zadowolenia. Scenarzyści serialu zadbali o to, by widzowie się nie nudzili. Do obsady dołączyli nowi aktorzy, między innymi Tomasz Oświęcimski i Kamila Baar, a w życiu znanych nam już bohaterów, nie zabraknie nagłych zwrotów akcji. Kim jest Sandra? I czy Michał wróci do Marysi? Uchylamy Wam rąbka tajemnicy.

Piotrek i Melka



Przez kontakty Piotra ze światem przestępczym, Melka zostaje ciężko pobita. To nie tylko wystawia ich relację na próbę, ale i stawia pod znakiem zapytania dalszą karierę dziewczyny w policji.



Sandra



Kamila Baar wcieli się w postać Sandry, która obejmie stanowisko dyrektora artystycznego w firmie Wekslera. Kobieta jest bardzo tajemnicza.



Grażyna



Grażyna musi pracować w firmie z byłą żoną swojego ukochanego. Martwi się, że straci Michała, a jej obawy są wytłumaczone, bo mężczyzna ponownie zbliży się do Marysi.



Marysia



Marysia skupia się na karierze, a w jej życiu pojawi się przystojny mężczyzna. Czy zdobędzie on jej serce?



Franek



Franek wyleczy się z miłości do Lucyny i zwiąże z kelnerką Marzenką. Para stanie na ślubnym kobiercu i przeprowadzi sie do Wadlewa.



Ewelina



Do seriali powróci postać Eweliny, którą lata nieobecności bardzo zmieniły.



Asia



Asia to kolejna nowa postać serialu. Dziewczyna zostaje sekretarką Grażyny i choć zdaje się być bardzo pomocna, to ukrywa mroczną stronę swojego charakteru. Asia zamierza zemścić się na swoich wrogach.



Artur i Dorota



Artur i Dorota snują ślubne plany, jednak wiele ich dzieli. Para postanawia więc zamieszkać razem, co doprowadza do wielu zabawnych sytuacji.



Fabian



Tomasz Oświęcimski wcieli się w postać Fabiana, czyli ochroniarza Ewy.Czytaj też:

QUIZ. Kultowe, polskie seriale. Czy rozpoznasz je po zdjęciu bohatera?