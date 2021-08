Nowe „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego. Zobacz zwiastun filmu

17 lat temu miał premierę pierwszy, pełnometrażowy film Wojciecha Smarzowskiego „Wesele”. Teraz reżyser ponownie przygląda się ślubnym obyczajom, a przede wszystkim polskiemu społeczeństwu.

Nowe „Wesele”. Obsada.

Wojciech Smarzowski ma wybitne oko do utalentowanych aktorów. Współpracuje z nimi przy większości swoich produkcji. Na ekranie zobaczymy między innymi Roberta Więckiewicza, Michalinę Łabacz, Agatę Kuleszę, Andrzeja Chyrę i Arkadiusza Jakubika. Historia, podobnie jak w „Weselu” z 2004 roku rozgrywa się w ciągu jednego dnia, kiedy to para młoda wraz z rodziną i znajomymi świętuje swoje zaślubiny.

Panna młoda jest w ciąży, jej ojciec robi szemrane interesy, zaś w tle ukazują się nam trudne relacje pomiędzy polskim a żydowskim środowiskiem. Dzięki jednemu z bohaterów widzowie zostaną zabrani do świata sprzed lat, kiedy to doszło do wielkiej tragedii. Na jaw wychodzą tajemnice przeszłości, od lat nakręcające spiralę zła. Czy można z niej uciec? Jak mówi reżyser, jego najnowszy film jest opowieścią o manipulowaniu emocjami i ostrzeżeniem przed mową nienawiści.

„Wesele” Kiedy premiera?

Za zdjęcia do produkcji odpowiada stały współpracownik reżysera, Piotr Sobociński Jr. Jest on autorem zdjęć między innymi do „Wołynia”, „Róży”, „Drogówki” i „Bożego Ciała”. Muzykę do filmu stworzył Mikołaj Trzaska, a scenografią zajął się Marek Warszewski, artysta nagrodzony Złotymi Lwami i Orłem. Producentem „Wesela” jest Studio Metrage w koprodukcji z Canal +. Nowy film Wojciecha Smarzowskiego już 8 października pojawi się w kinach.

Czytaj też:

QUIZ. Kultowe, polskie seriale. Czy rozpoznasz je po zdjęciu bohatera?