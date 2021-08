Te filmy powinien znać każdy. Klasyki kina w serwisie Netflix

„Sok z żuka” (1988)



Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę - Beetlejuice'a.



„Wichry namiętności” (1994)

Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.





„Forrest Gump” (1994)



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.



„Siedem” (1995)

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.





„Inni” (2001)

W zamieszkałej przez rodzinę Grace posiadłości zaczynają dziać się niepokojące rzeczy.





„Zodiak” (2007)

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.





„Ze śmiercią jej do twarzy” (1992)

Rywalizujące ze sobą aktorki odkrywają sposób na wieczną młodość.





„The Big Lebowski” (1998)

Jeffrey Lebowski postanawia odnaleźć swojego bogatego imiennika w celu uzyskania rekompensaty za zniszczony przez włamywaczy dywan.





„Chwała” (1989)

Podczas wojny secesyjnej generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć oddział składający się z czarnoskórych żołnierzy. Ich dowódcą zostaje biały pułkownik, Robert Gould Shaw.





„Dirty Dancing” (1987)



Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.



„Skazani na Shawshank” (1994)

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.





„Chłopcy z ferajny” (1990)



Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.



„Człowiek z blizną” (1983)

Kubański emigrant Tony Montana opuszcza ojczyznę i przybywa do Miami. Razem z przyjacielem, Mannym Riberą, zaczyna pracować dla mafii narkotykowej.





„Szczęki” (1975)

W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.

