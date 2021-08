Wrzesień w HBO GO. Masa nowych filmów i seriali dla kinomaniaków

Nowe seriale na HBO GO we wrześniu

W tym miesiącu swoją premierę będą mieć „Sceny z życia małżeńskiego”, czyli nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Wrzesień rozpocznie się jednak od debiutu serialu „Ku'damm” osadzonego w Berlinie lat 50. i 60., opowiadającego o konserwatywnej matce i jej trzech córkach. Z nowym, trzecim sezonem wróci do HBO GO lubiany serial „Co robimy w ukryciu”, dokumentujący codziennie (a raczej nocne) „życie" kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island.

Z trzecimi sezonami powrócą także trzy kolejne seriale. Jednym z nich będzie „Czarne Jezioro”, serialowy thriller, którego akcja tym razem przenosi się do opuszczonej fabryki w środku szwedzkiego lasu, gdzie ma się rozegrać największe w Skandynawii larpowe wydarzenie. Innym powrotem będzie też serial „Turbulencje” o pasażerach lotu 828, którzy po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat i teraz próbują zrozumieć co się z nimi stało. Kolejną nowością będzie nowy sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów „Doom Patrol”.W tym miesiącu powrócą też dalsze części dwóch lubianych produkcji - dziesiątego sezonu „The Walking Dead” oraz piątego sezonu „Billions”.

Nowe filmy na HBO GO

Wrzesień przyniesie także bogatą ofertę filmową. Nie zabraknie kinowych hitów takich jak m.in. „Tenet”, czyli nagrodzony Oscarem za efekty specjalne kolejny film science fiction Christophera Nolana. Kolejną premierą filmową będzie film „Wirtuoz”. Pojedynek zabójców z Anthonym Hopkinsem w jednej z głównych ról. Innymi nowościami będą dwa filmy z Alicią Vikander w roli głównej, czyli „Ex Machina” i „Dziewczyna z portretu”. We wrześniu w HBO GO swoją premierę będzie mieć również film wyróżniony wieloma nagrodami, w tym m.in. Oscarem za scenariusz – „Jojo Rabbit”. Jest to satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.

Dokumenty

Amatorów produkcji dokumentalnych czeka premiera programu dokumentalnego „Sport równych szans” przedstawiającego sportowców, grupy społeczne, pracowników służby zdrowia i innowatorów, którzy starają się wspierać pozytywne zmiany społeczne poprzez sport. Inną nowością dokumentalną będzie trzyczęściowy film HBO „Rodzina nuklearna”. Będzie to opowiedziana przez reżyserkę Ry Russo-Young historia o jej własnej przeszłości. Ry i jej siostra Cade urodziły się w związku dwóch lesbijek dzięki pomocy dawców nasienia. Ich idyllicznemu dzieciństwu zagroził nieoczekiwany proces sądowy, który wstrząsnął życiem rodziny.

Lista nowości ze zwiastunami

„Czarne jezioro” sezon 3. – 3 września, cały sezon

Trzeci sezon serialowego thrillera; tym razem akcja przenosi się do opuszczonej fabryki w środku szwedzkiego lasu, gdzie ma się rozegrać największe w Skandynawii larpowe wydarzenie.





„Co robimy w ukryciu?” sezon 3. – 3 września, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym



Trzeci sezon serialu dokumentującego codziennie (a raczej nocne) „życie" kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island.



„Turbulencje” sezon 3. – 5 września, cały sezon

Trzeci sezon serialu obyczajowego o pasażerach lotu 828, którzy po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat.





„Sceny z życia małżeńskiego” – 13 września

Nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Tym razem jednak historia opowiedziana jest z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary.





„The Walking Dead 10B” – 1 września, odcinki 11-22

Kolejne odcinki dziesiątego sezonu produkcji o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie.





„Ku'damm 63” – 2 września



Trzeci sezon opowieści o konserwatywnej matce i jej trzech córkach. Jest rok 1963, posępne lata pięćdziesiąte minęły. Kolory stały się bardziej jaskrawe, moda i muzyka bardziej międzynarodowe. Trzy siostry Schöllack po raz kolejny zmagają się z niewidzialnymi barierami społecznymi, które dotykają kobiet.

Poprzednie sezony, czyli „Ku'damm 56” oraz „Ku'damm 59” – powrót do serwisu także 2 września.



„Billions 5B” – 6 września



Kolejne odcinki piątego sezonu serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis).



„Doom Patrol” sezon 3. – premiera: 23 września, odc. 1-3, kolejne co tydzień po jednym

Trzeci sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów - Doom Patrol.





„Rick i Morty” pięć sezonów – finałowe odcinki: 6 września

Najnowszy sezon nagradzanego serialu śledzącego losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.





„Cudotwórcy: Szlak oregoński” – finałowy odcinek: 15 września

Trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie.





„Wirtuoz. Pojedynek zabójców” – 4 września

Zawodowy zabójca przyjmuje nietypowe zlecenie od swojego mentora i szefa. Wyposażony jedynie namiary miejsca oraz godziny, sam musi zidentyfikować swój cel. Anthony Hopkins w jednej z głównych ról.





„Wojna Państwa Rose” – 4 września

Michael Douglas oraz Kathleen Turner jako małżeństwo, które po 17 latach postanawia się rozwieść i podejmuje zaciekłą walkę o to, kto zatrzyma (wspólną do tej pory) piękną posiadłość.





„Ex Machina” – 5 września

Caleb Smith, 26-letni programista, zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota. Alicia Vikander w jednej z głównych ról –





„Plan doskonały” – 10 września

Clive Owen jako szef gangu złodziei planujący błyskotliwy napad na nowojorski bank. Gdy podczas akcji bierze zakładników, na pomoc wezwany zostaje wytrawny negocjator. W tej roli Denzel Washington.





„Jojo Rabbit” – 19 września

Zafascynowany nazizmem młody niemiecki chłopiec zaczyna pomagać Żydówce, która ukrywa się na strychu jego domu. Satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi. Oscar za scenariusz i wiele innych nagród.





„Dziewczyna z portretu” – 5 września

Małżeństwo artystów malarzy zostaje poddane próbie, gdy mężczyzna postanawia zmienić swoją płeć. Oscar dla Alicii Vikander oraz nominacja do tej nagrody Eddiego Redmayne'a za stworzone przez nich kreacje.





„Barb & Star Go to Vista Del Mar” – 19 września

Znane z Druhen Kristen Wiig oraz Annie Mumolo wracają w komedii o dwóch przyjaciółkach, które po raz pierwszy opuszczają swoje małe miasteczko i jadą na Florydę na wakacje.





„Tenet” – 26 września

Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty. Kolejny obraz science fiction Christophera Nolana; Oscar za efekty specjalne.





„Założyciel” – 26 września

Film przedstawia drogę Alana McGee, współzałożyciela Creation Records, od ucznia klasy robotniczej, który ma ucho do muzyki, do jednej z największych i najbardziej wpływowych postaci brytyjskiej sceny muzycznej.





„Kolacja po amerykańsku” – 29 września

Punkrockowiec i dziewczyna mająca obsesję na punkcie jego zespołu wyruszają wspólnie w podróż przez podupadające przedmieścia amerykańskiego Środkowego Zachodu.



Kino świata we wrześniu na HBO GO

„Obsługiwałem angielskiego króla” [Czechy] – Czy można być kelnerem, potem zostać kierownikiem hotelu, a następnie wszystko stracić. Można! I jak się okazuje nie jest to takie trudne. Udowadnia to historia opowiedziana w kapitalnym czeskim filmie na podstawie powieści Bohumila Hrabala - premiera: 1 września

„O zmierzchu” [Litwa] – dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w 1948 roku. Ukazuje złożoną rzeczywistość wczesnych lat sowieckiej okupacji Litwy, tuż po II wojnie światowej, i walkę skazanych na porażkę partyzantów oczami młodego chłopaka należącego do ruchu oporu – premiera: 4 września

„Śmierć psa” [Argentyna] – starszy weterynarz i jego emerytowana żona prowadzą spokojne, sielankowe życie, dopóki dwa wydarzenia nie zakłócą ich spokoju. Nagroda Jury na Calgary Underground Film Festival – premiera: 5 września

„Pająk” [Chile] – film rozgrywający się na dwóch płaszczyznach czasowych – podczas zamachu stanu w 1973 roku w Chile oraz w teraźniejszości – eksploruje temat radykalnego aktywizmu politycznego – premiera: 6 września

„Konferencja” [Rosja] – jesienią 2002 roku 40 czeczeńskich terrorystów w darło się do moskiewskiego teatru na Dubrowce i zabiło kilkaset osób. 17 lat później jedna z ocalałych wraca do Moskwy, by w pustym teatrze zorganizować wieczór pamięci ofiar zamachu – premiera: 11 września

„Dziecko w drodze” [Nowa Zelandia] – kiedy Zoe i Tim odkrywają, że będą mieli razem dziecko, postanawiają, że rodzicielstwo ich nie zmieni. Podczas gdy Tim coraz bardziej oswaja się z perspektywą ojcostwa, Zoe ucieka jednak przed wizją macierzyństwa – premiera: 12 września



„Duchy” [Turcja] – opowieść o pełnym kontrastów tureckim społeczeństwie z punktu widzenia czwórki przypadkowych osób. 7 nagród na Antalya Golden Orange Film Festival – premiera: 12 września



„Stara panna” [Kanada] – lekka komedia romantyczna śledząca życie blisko czterdziestoletniej singielki, która rozpaczliwie szukając miłości, postanawia skonfrontować się w końcu ze swoimi lękami – premiera: 13 września



„Żyły świata” [Niemcy] – Erdene jest przywódcą ostatnich nomadów, którzy stawiają opór globalnym firmom wydobywczym, szukającym złota na mongolskim stepie. Kiedy mężczyzna ginie w tragicznym wypadku, jego syn postanawia kontynuować tę nierówną walkę - premiera: 18 września

„Stambulski ogród” [Niemcy] – dwóch nastolatków pochodzących z różnych środowisk wyrusza w podróż do Stambułu, aby ocalić swoją przyjaźń. Film drogi o dorastaniu, poznawaniu siebie i odkrywaniu nowych smaków życia – premiera: 19 września



„Rialto” [Irlandia] – po śmierci ojca emocje i pragnienia ustatkowanego mężczyzny po czterdziestce zaczynają się wymykać spod kontroli – premiera: 20 września



„Wataha” [Czechy] – utalentowany 16-letni bramkarz, u którego niedawno zdiagnozowano cukrzycę, dołącza do nowej drużyny hokejowej, w której z powodu choroby staje się outsiderem – premiera: 25 września



„Wszystko dla dzieci” [Niemcy] – były bokser toczy ciągłą walkę o dom, dzieci i ukochaną, ale życie cały czas wystawia na go próbę. Kiedy traci pracę i staje przed koniecznością spłaty pożyczonych 5000 euro w dwa tygodnie, jedynym rozwiązaniem wydaje się amatorski turniej bokserski – premiera: 25 września

„Za horyzontem” [Szwajcaria] – Lato 1976 roku. Szwajcarska wieś wysycha w nieubłaganym tempie pod bezwzględnym słońcem. W tej dusznej atmosferze 13-letni syn rolnika jest świadkiem rozpadu swojej rodziny – premiera: 26 września



„Płodne lata już za nami” [Szwajcaria] – kiedy Leila odkrywa, że jej siostra jest w ciąży, postanawia, że sama też zostanie matką. I to jak najszybciej. Komedia o trzech współczesnych trzydziestolatkach, które zmagają się z presją społeczną związaną z posiadaniem dzieci, kariery i udanych związków – premiera: 30 września.

Seriale dla najmłodszych

„Victor i Valentino” – pierwszy sezon serialu opowiadającego o przyrodnich braciach Victorze i Valentino, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku – premiera: 3 września, odc. 1-39



„Power Players II” – drugi sezon serialu o 9-letnim chłopcu, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Razem z grupą swoich przyjaciół muszą stawić czoła wrogom – premiera: 3 września, odc. 1-26



„Wyluzuj, Scooby Doo!” – Scooby-Doo i jego przyjaciele powracają w nowoczesnym komediowym wydaniu opartym na lubianej animacji. Po ukończeniu szkoły średniej, podczas swoich ostatnich wakacji, Scooby-Doo i reszta ekipy ruszają w drogę niezastąpionym Wehikułem Tajemnic w poszukiwaniu przygód i dobrej zabawy. Lecz potwory i kolejne zagadki wciąż stają im na drodze - premiera: 10 września, odc. 1-26



„Królewska Straż” – kolejne odcinki serialu animowanego o przygodach najszybszego oraz najśmielszego zespołu ratunkowego w Pięciu Królestwach – premiera: 10 września, odc. 27-52



„DC Super Hero Girls” – serial animowany o nastoletnich superbohaterkach Wonder Woman, Supergirl i Batgirl, które starają się pogodzić szkolne obowiązki z obroną Metropolis przed złoczyńcami. Dodatkowo robią wszystko, by utrzymać swoją tożsamość w sekrecie - premiera: 17 września, odc. 1-52



„Obóz na wyspie III” – trzeci sezon serialu dla dzieci opowiadającego o przygodach najlepszych przyjaciół, Oscara i Jeżynki, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę, żeby odkryć niezwykłe tajemnice i cuda, które czekają na nich na magicznym letnim obozie - premiera: 17 września, odc. 1-12



„Nowe przebranie Nicholasa” – animowana historia 10-letniego chłopca z zespołem Downa, który wyrusza w magiczną podróż, by ocalić kuzyna przed koszmarami – premiera: 18 września



„Pora na przygodę: Odległe krainy” – nowy odcinek specjalny „Pory na przygodę", dzięki któremu powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 24 września, odc. 3



„Jaś Fasola: Serial animowany II” – drugi sezon animowanej wersji przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia – premiera 24 września, odc. 1-52



„Steven Universe IV” – czwarty sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera 24 września, odc. 1-24



Filmy i seriale dokumentalne

„Sport równych szans” (Level Playing Field) – program dokumentalny przedstawiający sportowców, grupy społeczne, pracowników służby zdrowia i innowatorów, którzy starają się wspierać pozytywne zmiany społeczne poprzez sport. Jego gospodarzem jest kanadyjski paraolimpijczyk Greg Westlake, który podróżuje po całym kraju, śledząc historie sportowców i organizacji - premiera: 15 września



„Rodzina nuklearna” (Nuclear Family) – trzyczęściowy film dokumentalny HBO przedstawia opowieść reżyserki Ry Russo-Young o jej własnej przeszłości. Ry i jej siostra Cade urodziły się w związku dwóch lesbijek dzięki pomocy dawców nasienia. Ich idyllicznemu dzieciństwu zagroził nieoczekiwany proces sądowy, który wstrząsnął życiem rodziny - premiera: 27 września



