Najlepsze komedie na platformie Netflix. Lista

„Głupi i głupszy”

Dwóch przyjaciół przemierza drogi i miasta Ameryki, by oddać zgubioną przez atrakcyjną kobietę walizkę.





„Jestem na tak”

Carl postanawia wziąć udział w programie samodoskonalenia się, który polega na mówieniu wszystkim i wszystkiemu „tak”.





„EUROVISION SONG CONTEST: Historia zespołu Fire Saga”

Dwoje małomiasteczkowych piosenkarzy postanawia spełnić marzenia, biorąc udział w największym konkursie wokalnym świata.





„Kłamca, kłamca”



Wzięty adwokat jest notorycznym kłamcą zaniedbującym rodzinę. W dniu urodzin jego synek wypowiada życzenie, aby ojciec przestał kłamać na 24 godziny.



„Kocha, lubi, szanuje”

Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.





„Dziewczyna z sąsiedztwa”



Matthew, szkolny prymus, zakochuje się w swojej sąsiadce, która okazuje się być gwiazdką porno.



„Jak stracić chłopaka w 10 dni”



Andie pisze artykuł i w ciągu 10 dni ma sprawić, aby nowo poznany facet ją rzucił. Wybór pada na Bena, który założył się z szefem, że jego kolejny związek przetrwa dłużej.



„Praktykant”

Ben nie odkrywa uroków emerytury. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej o modzie.





„To tylko seks”

Para przyjaciół postanawia uprawiać seks bez zobowiązań. Sprawy komplikują się, gdy jedno z bohaterów zaczyna się angażować emocjonalnie.





„Żona na niby”



Dr Danny Maccabee, chcąc uwieść młodziutką Palmer, prosi swoją asystentkę, aby udawała jego żonę.



„The Holiday”

Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.





„Wykolejona”



Amy to kobieta marzenie z idealnym życiem zawodowym i towarzyskim, ale nie radzi sobie ze sprawami osobistymi.



„Łatwa dziewczyna”



Olive, nie chcąc jechać pod namiot z rodzicami przyjaciółki, wymyśla jako wymówkę randkę. Jedno kłamstwo ciągnie za sobą następne, niszcząc jej reputację.



„Miss Agent”

Twarda agentka FBI bierze udział w konkursie piękności, by wytropić grożącego zamachem terrorystę.





„Kac Vegas”



Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.

