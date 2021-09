Rodzina podała przyczynę śmierci Piotra Gesslera. „Nie ma go już wśród nas”

Przypomnijmy, o śmierci Piotra Gesslera poinformowała jego córka Lara w piątek 27 sierpnia. Teraz rodzina podała informacje na temat pogrzebu i przyczyny śmierci restauratora. „Znajomi i przyjaciele brutalnie dochodzi do nas, że Piotra nie ma już wśród nas” – czytamy we wpisie na Facebooku. We wtorek 31 sierpnia odbyła się kremacja, a w piątek 3 września o godzinie 13:00 odbędą się uroczystości pogrzebowe Gesslera. Restaurator pochowany zostanie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. „Wejście od kościoła św. Wincentego (drewnianego). Spotykamy się obok kościoła po czym nastąpi odprowadzenie urny do rodzinnego grobu” – czytamy.

Jak podała dalej rodzina, przyczyną śmierci Piotra Gesslera były powikłania pooperacyjne. „Odszedł po paru tygodniach przebywania w szpitalu oraz starań zespołu lekarzy i pielęgniarek” – poinformowano.

Piotr Gessler

Piotr Gessler urodził się w 1958 roku. Był synem polityka Zbigniewa Gesslera, posła na Sejm PRL IX kadencji oraz malarki Wandy Gessler. Był jednym z najbardziej znanych polskich restauratorów i drugim mężem Magdy Gessler. Para doczekała się córki Lary, która na świat przyszła w 1989 roku.

