„Dom z papieru”. Nie pamiętacie, co działo się w 4. sezonie serialu? Przypominamy

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu „Dom z papieru” kończyły się cliffhangerem. Tak też było w przypadku czwartej odsłony. Złodzieje wciąż są wstrząśnięci śmiercią Nairobi. Wykorzystują Gandię, aby przetransportować Raquel (Lizbona) do Banku Hiszpanii. Policja wydaje nakaz aresztowania inspektor Alicii po tym, jak podczas konferencji prasowej, dotyczącej torturowania Rio, wplątała w konflikt cały swój wydział. Kiedy próbuje uciec, dowiaduje się, gdzie ukrywa się Profesor. – Szach mat – mówi, oddając strzał przed końcem sezonu.

Ale to nie wszystko. Przeczytajcie podsumowanie 4. sezonu serialu, aby przypomnieć sobie wszystko przed tym, jak zasiądziecie do kolejnej odsłony.

Sezon 4. „Domu z papieru” rozpoczyna się dokładnie w miejscu, w którym zakończył się sezon 3. Nairobi (Alba Flores) została postrzelona na rozkaz Alicii (Najwa Nimri), a złodzieje próbują przetransportować ją w bezpieczne miejsce, aby uratować jej życie. Tokio (Ursula Corbero) z powodzeniem usuwa kulę i część płuca Nairobi. Operacja wiązała się także ze zmianą dowództwa – z Palermo na Tokio, czego nie przyjmuje on dobrze. Próbuje opuścić bank, jednak dopadają go Helsinki i inni, po czym związują go z zakładnikami. Palermo poucza Gandię, szefa ochrony i byłego kombatanta, jak uwolnić się z kajdanek. Kiedy ten jest na wolności, robi wszystko, co w jego mocy, aby pokrzyżować plan złodziei, łącznie z próbą przeprowadzenia zamachu na ich życie.

Poza bankiem Marsylia ratuje Profesora przed policyjną obławą w lesie, gdzie, jak sądził, słyszał egzekucję Raquel (Lizbona). Obydwoje później jednak dochodzą do tego, że w rzeczywistości Lizbona jest przesłuchiwana w policyjnym namiocie przed Bankiem Hiszpanii. Szantażują oficera Benito Antonanzasa, aby przekazał im informację, które pomogą stworzyć plan ponownego zjednoczenia Lizbony ze złodziejami.

Międzyczasie w banku Gandia zamyka się w bunkrze i nawiązuje kontakt z policją. Próbuje zaszkodzić ekipie Profesora na wszelkie możliwe sposoby. To właśnie on jest odpowiedzialny za powieszenie Helsinki pod sufitem i próbę uduszenia nieprzytomnej Nairobi. Antonanzas zdradza Profesorowi, że jest w stałym kontakcie z Gandią. Kiedy informacja ta trafia do Tokio, zostaje ona uwięziona. Po nieudanej próbie ostrzelania Nairobi zostaje zakładniczką Gandii, którą ten wykorzysta jako żywą tarczę – strzela jej prosto w głowę i pozbawia życia.

Z kolei hiszpańska opinia publiczna nie kryje oburzenia, gdy na jaw wychodzą nagrania, na których pokazano w jaki sposób był torturowany Rio. Wyciek filmów był możliwy dzięki sprawnej operacji przeprowadzonej przez Marsylię. Atmosferę podgrzewa ujawnienie przez Profesora informacji o tym, że Lizbona jest nielegalnie przetrzymywana.

Relacje intymne między bohaterami także są poddawane próbie podczas nerwowych sytuacji. Monica (Stockholm) zrywa z Denverem po tym, jak zobaczyła, jak nagle stracił nad sobą panowanie. Tokio i Denver zaczynają być zazdrośni o fakt, że Monica i Rio są blisko. Palermo nadal lekceważy Helsinki i wyśmiewa jego uczucia. A Arturo próbuje wywołać kolejny bunt wśród zakładników, ale zostaje postrzelony w nogę przez Julię (Manila).

W ostatnim odcinku 4. sezonu serialu, zatytułowanym „Plan Paris”, pułkownik Luis Tamayo prosi Alicę, aby wzięła na siebie odpowiedzialność za wyciek wiadomości mailowych, w których mowa była o torturach Rio. Ta decyduje, że wsypie cały swój wydział. Gdy słucha swoich negocjacji, zdaje sobie sprawę z tego, że Antonanzas to „kret”. Wykorzystuje znalezione u niego nagrania z kamer, aby w pojedynkę znaleźć Profesora.

Tymczasem Profesor wzywa posiłki, aby umożliwić wydostanie Lizbony z policyjnej furgonetki i zapobiec dostarczania jej do sądu w celu złożenia zeznań. Dzięki Gandii, z którym złodzieje zaczynają w końcu współpracować, Marsylia jest w stanie latać helikopterem, który – jak sądzi policja – ma wyciągnąć Gandię na wolność. W rzeczywistości chodzi o ponowne połączenie Lizbony ze złodziejami.Gdy gang myśli, że się uda, Alicia odkrywa kryjówkę Profesora i trzyma go na muszce. Nie wiadomo, co zrobi, jednak zapowiedź sezonu 5. pokazuje bohatera skutego łańcuchami, gdy mówi do złodziei, że to może być jego „ostatnia wiadomość”.

