Rusin krytykuje system edukacji. „Pisowski urzędas z idealnym przedziałkiem”

Minister Edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział wiele zmian w programie nauczania. Szczególnie głośno było o „ugruntowaniu kobiet do cnót niewieścich” oraz nowym kanonie lektur szkolnych. Kinga Rusin jest sceptyczna wobec pomysłów resortu edukacji. Zdaniem gwiazdy TVN „obecny system nauczania szczerzy ksenofobię i homofobię”.

Rusin: Pisowski urzędas z idealnym przedziałkiem

Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego dziennikarka zamieściła na swoim profilu na Instagramie wpis, w którym oceniła zmiany w edukacji. „Zaczęli wychowywać i przyuczać do nietolerancji, do ksenofobii, do zaściankowości, do kompleksów podlanych sosem manii wielkości. Biedne dzieciaki...Na szczęście macie rodziców, nauczycieli oraz internet (i dzięki temu okno na świat)! Żaden pisowski urzędas, nawet z najbardziej idealnym przedziałkiem, nie będzie narzucał swoich ograniczonych, chorych poglądów młodym ludziom i naznaczał ich własnym piętnem” – napisała na Instagramie gwiazda TVN.

Dziennikarka zachęciła również młodzież, by nie dała się indoktrynować, choć – jej zdaniem – „będzie to najbardziej chory rok szkolny od 32 lat”.

