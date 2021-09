Cezary Pazura chwali Janusza Korwin-Mikkego. Polityk odpowiedział aktorowi

Cezary Pazura założył na platformie YouTube swój kanał, na którym zdradza kulisy swojej pracy, rozmawia z fanami i często opowiada żarty i pokazuje śmieszne filmy. W jednym z ostatnich nagrań aktor pokazał popularny mem, którego bohaterem jest Janusz Korwin-Mikke.

Cezary Pazura o Korwin-Mikkem: Facet ma genialną wiedzę

Na wspomnianym memie widzimy polityka stojącego nad brzegiem jeziora, po którym pływają łabędzie. „Janusz Korwin-Mikke tłumaczący łabędziom, że u niego na okruszki chleba muszą zapracować” – podpisane jest zdjęcie.

– Żeby nie było, że ja coś złego mówię o Korwinie. Ten facet ma genialną wiedzę, jest super wykształcony i umie łączyć fakty wbrew pozorom. A to, że jego poglądy nie są popularne, to świadczy o tym, że żyjemy jednak w matrixie – mówił na filmie Pazura, tłumacząc, że nic w życiu za darmo nie dostaniemy, więc musimy ciężko na wszystko pracować, o czym właśnie mówi Korwin-Mikke.

Korwin odpowiada Pazurze: Panie Czarku! Chłopaki nie płaczą!

Fakt, że Cezary Pazura wspomniał o nim w filmie oraz pochwalił go za wiedzę, bardzo spodobał się Korwin-Mikkemu. Do tego stopnia, że zamieścił na Twitterze nagranie aktora. „Panie Czarku! Chłopaki nie płaczą” – zaczął swój wpis lider Konfederacji. „Czego socjaliści boją się najbardziej? Kilku słów prawdy, że socjaliści to pluskwy żyjące z cudzej pracy. Znakomita robota” – odwzajemnił pochwałę polityk.

