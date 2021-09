„The Sinner”. Sezon 4. ze zwiastunem i datą premiery. Ambrose w centrum paranoi

„The Sinner” 4. sezon – o czym będzie?

Wciąż wstrząśnięty ubiegłoroczną traumą emerytowany Harry Ambrose, udaje się ze swoją partnerką Sonyą na Hanover Island w północnym Maine, by odzyskać siły i spokój. Na miejscu dochodzi jednak do nieoczekiwanej tragedii z udziałem córki znanej rodziny z wyspy, a Ambrose zostaje zwerbowany do pomocy w śledztwie. Szybko okazuje się, że główny bohater znajduje się w centrum narastającej paranoi, która wywróci życie na Hanover Island go góry nogami, podobnie jak i życie samego Amrbose'a.

„The Sinner”. Obsada i twórcy

W nowych odcinkach serialu „The Sinner” na ekranie ponownie pojawią się: Bill Pullman, Jessika Hecht, Frances Fisher, Alice Kremelberg, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong i Michael Mosley. Producentami 4. odsłony są Jessica Biel i Michelle Purple. Showrunnerem ponownie Derek Simonds.

Kiedy premiera 4. sezonu serialu?

Premiera 4. sezonu serialu „Grzesznica” zaplanowana jest na 13 października.

