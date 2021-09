ABBA wraca! Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid znów razem po 40 latach

Cyfrowe wersje ABBY powstawały przez wiele miesięcy w technologii motion-capture i technice performance z udziałem czwórki z zespołu i ekipy składającej się z 850 osób, z firmy Industrial Light & Magic założonej przez George’a Lucasa. To pierwsze muzyczne przedsięwzięcie tej firmy.

40 lat od premiery ostatniego albumu studyjnego, „The Visitors”, ABBA nie tylko nagrała dwa premierowe utwory – „I Still Have Faith In You” oraz „Don’t Shut Me Down”; oba trafią do setlisty wyjątkowych koncertów w Londynie – ale także nagrała i wyprodukowała zupełnie nowy album. Nagrania odbyły się w sztokholmskim studiu Riksmixningsverket należącym do Benny’ego.

ABBA Voyage rozpocznie się 27 maja 2022 w ABBA Arena, najnowocześniejszym obiekcie wybudowanym specjalnie na potrzeby tej trasy. Hala znajduje się w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie i pomieści 3000 widzów. Koncerty ABBA Voyage wyprodukowali m.in.: Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I), Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – „In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I). Współproducentami są Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) i Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).

Bilety na koncert i premiera albumu „Voyage”

Bilety na ABBA Voyage dostępne od niedzieli 5 września 11:00 czasu polskiego dla fanów, którzy zamówią w przedsprzedaży album z oficjalnego sklepu ABBY oraz od 6 września 11:00 czasu polskiego dla osób, które dokonały rejestracji do zakupu biletów. Ogólna sprzedaż rusza we wtorek 7 września o 11:00. Więcej informacji na abbavoyage.com. Album ABBY „Voyage” ukaże się 5 listopada 2021 nakładem Universal Music Group.

Czytaj też:

To najdroższy film Netfliksa. W sieci zadebiutował teaser „Red Notice”