„Przyjaciółki”. Już dziś premiera nowego sezonu. Co czeka widzów?

Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska wcielają się w tytułowe „Przyjaciółki”, które trwają przy sobie w dobrych i złych chwilach. Motywem przewodnim serialu jest miłość, a zawirowań wokół niej nie brakuje w życiu bohaterek.

„Przyjaciółki”. Nowy sezon i nowi bohaterowie serialu

Gdy wychodzi na jaw, że Sajmon związał się z Ingą (Małgorzatą Sochą) w wyniku zakładu z kolegami, kobieta nie chce go znać. Tymczasem jego wybryk przerodził się już w szczere uczucie i chłopak robi wszystko, by odzyskać zaufanie i miłość Ingi. Jej przyjaciółka Patrycja (Joanna Liszowska) ma z kolei problem zawodowy. Właściciel lokalu, w którym mieści się jej zakład fryzjerski, bez ostrzeżenia wypowiada jej umowę. I tak Patrycja z dnia na dzień zostaje bez pracy, więc zatrudnia się w zakładzie Ewy. W tę postać wcieli się Katarzyna Ankudowicz, która właśnie dołączyła do obsady serialu.

„Przyjaciółki”. 18. sezon serialu Polsatu

Błażej (Mateusz Damięcki) coraz bardziej angażuje się w znajomość z Zuzą (Anita Sokołowska), ale ta wciąż trzyma go na dystans. W obawie przed kolejnym zranieniem zastanawia się, czy powinna jeszcze zaufać jakiemukolwiek mężczyźnie. Najważniejsi są dla niej synowie i to na nich chce skupić całą swoją uwagę. Tym bardziej że jej nowy szef Konrad (Paweł Ławrynowicz) to mężczyzna, którego znała przed laty i historia ich relacji może odbić się na pracy Zuzy. Anka (Magdalena Stużyńska) tymczasem czuje się osamotniona, bo Paweł (Bartłomiej Kasprzykowski) wpadł w wir pracy i cała jego uwaga skupiona jest na kancelarii. Wtedy na horyzoncie pojawia się Łukasz (Dariusz Wieteska).

Premierowy odcinek 18. sezonu „Przyjaciółek” już dziś, o godzinie 21:05, na antenie Polsatu.

