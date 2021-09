„Dom z papieru”. 5. sezon już na Netflix. Oto wszystko, co musisz o nim wiedzieć

„Dom z papieru”, sezon 5. – o czym jest?

Gang jest zamknięty w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale ich najmroczniejszy moment nadchodzi po utracie jednego ze swoich. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już nic więcej nie może pójść źle, na scenie pojawia się wróg, który jest znacznie potężniejszy niż ktokolwiek, z kim się spotkali: wojsko. Zbliża się koniec największego napadu w historii, a to, co zaczęło się jako rabunek, zamieni się w wojnę.

Tytuły odcinków 5. sezonu serialu „Dom z papieru”

Kilka dni temu Netflix udostępnił specjalne nagranie, w którym w tle widzimy migawki z kolejnej odsłony popularnej serii, a Profesor ujawnia tytuły odcinków pierwszej połowy 5. sezonu serii. Są to kolejno:

Odcinek 1: „Koniec drogi”

Odcinek 2: „Wierzysz w reinkarnację?”

Odcinek 3: „Witajcie w teatrze życia”

Odcinek 4: „Miejsce w niebie”

Odcinek 5: „Wiele żyć do przeżycia”

Co wydarzyło się w 4. sezonie serialu „Dom z papieru”?

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu „Dom z papieru” kończyły się cliffhangerem. Tak też było w przypadku czwartej odsłony. Złodzieje wciąż są wstrząśnięci śmiercią Nairobi. Wykorzystują Gandię, aby przetransportować Raquel (Lizbona) do Banku Hiszpanii. Policja wydaje nakaz aresztowania inspektor Alicii po tym, jak podczas konferencji prasowej, dotyczącej torturowania Rio, wplątała w konflikt cały swój wydział. Kiedy próbuje uciec, dowiaduje się, gdzie ukrywa się Profesor. – Szach mat – mówi, oddając strzał przed końcem sezonu.

Ale to nie wszystko. Przeczytajcie podsumowanie 4. sezonu serialu, aby przypomnieć sobie wszystko przed tym, jak zasiądziecie do kolejnej odsłony. Link do podsumowania znajdziecie poniżej.

Czytaj też:

„Dom z papieru”. Nie pamiętacie, co działo się w 4. sezonie serialu? Przypominamy