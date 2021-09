„07 zgłoś się”, „Alternatywy 4” i inne kultowe, polskie seriale. Gdzie można je obejrzeć?

Dziś mamy do wyboru mnóstwo seriali, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Do tego wiele stacji telewizyjnych i popularne platformy streamingowe. Kiedyś widzowie w Polsce zdani byli jedynie na dwie stacje telewizyjne i rodzime produkcje. Jednak nasze seriale sprzed lat, to prawdziwe perły. Wystarczy wspomnieć o „Alternatywach 4”, które do dziś cieszą się mianem jednego z najwyżej ocenianych seriali przez polskich widzów. Sprawdź, gdzie można obejrzeć kultowe, polskie produkcje.

„Czterdziestolatek”



Serial o perypetiach inżyniera Karwowskiego dostępny jest na platformie VOD.



„Alternatywy 4”



Genialna satyra z czasów PRL opowiadająca o życiu mieszkańców bloku przy ulicy Alternatywy 4. Serial dostępny jest na platformie VOD.



„Kariera Nikodema Dyzmy”



Genialny Roman Wilhelmi i Polska w czasach Dwudziestolecia Międzywojennego. Serial można obejrzeć na platformie VOD.



„Czterej pancerni i pies”



W obsadzie jedni z najlepszych polskich aktorów wszechczasów: Roman Wilhelmi, Janusz Gajos, Franciszek Pieczka, Wiesław Gołas, Witold Pyrkosz i piękna Pola Raksa. Serial dostępny na platformie VOD.



„Janosik”



Przygody polskiego Robin Hooda, czyli Janosika można obejrzeć na platformie VOD.



„Stawka większa niż życie”



Polski żołnierz działający pod przykrywką i wojenne losy Polaków. Serial o kapitanie Hansie Klossie dostępny jest na platformie VOD oraz Play Now.



„Ziemia Obiecana”



Trzech przyjaciół, w których wcielili się Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak i Andrzej Seweryn, zakłada fabrykę w Łodzi, by szybko dorobić się fortuny. „Ziemia Obiecana” dostępna jest na platformie Play Now.



„Wojna domowa”



To historia dwójki przyjaciół z jednego bloku, których rodzice mają całkiem inne podejście do wychowywania nastolatków. Serial można obejrzeć na platformie VOD.



„07 zgłoś się”



Do śledczego Borewicza wzdychało swego czasu wiele pań. Przystojny porucznik nazywany był nawet polskim Jamesem Bondem. Serial jest dostępny na VOD.



„Zmiennicy”



Komedia Zmiennicy z Ewą Błaszczyk w roli głównej dostępna jest na platformie VOD.Czytaj też:

