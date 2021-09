Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

„Dom z papieru” – 1. połowa części 5



Gang okupuje Bank Hiszpanii od ponad stu godzin. Profesor jest zagrożony. Co gorsza, do akcji wkracza kolejny przeciwnik: wojsko.



„Ile warte jest ludzkie życie?”



Po zamachach z 11 września prawnik zmaga się z własnymi emocjami, próbując wycenić życie ofiar. Na podstawie autentycznych zdarzeń.



„Frida”



Film opowiada o burzliwym romansie znanej malarki Fridy Kahlo z jej mentorem i mężem Diego Riverą.



„Oszustki”



Młody milioner stanie się obiektem rywalizacji dwóch oszustek, zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn.



„Cemetery Junction”



Lata siedemdziesiąte XX wieku. Trzech przyjaciół – Freddie (Christian Cooke), Bruce (Tom Hughes) oraz Snork (Jack Doolan) – wiedzie pełne rutyny życie w małym, angielskim miasteczku. Freddie marzy o wyrwaniu się klasy robotniczej i lepszej przyszłości, a chłodny i charyzmatyczny Bruce oraz nieudacznik Snork zadowoleni są z tego, co mają. Kiedy jednak ambitny chłopak dostaje nową pracę i zaczyna spotykać się ze swoją szkolną miłością Julie (Felicity Jones), jego dwaj kumple zaczynają inaczej patrzeć na rzeczywistość.



„Pani dziekan”

Pierwsza kobieta dziekan wywodząca się z mniejszości próbuje sprostać zawrotnym wymaganiom i wysokim oczekiwaniom na podupadającym wydziale anglistyki.





„Otwórz Oczy”

Cierpiąca na amnezję nastolatka próbuje odzyskać swoje życie w klinice zaburzeń pamięci, jednak zaczyna nabierać podejrzeń co do niekonwencjonalnych metod leczenia.





„Sweet Girl”



Zrozpaczony mąż przysięga wymierzyć sprawiedliwość osobom odpowiedzialnym za śmierć ukochanej kobiety.



„Jan Boży: Uzdrowienia i zbrodnie”

Ubóstwiane medium João Teixeira de Faria stacza się ze szczytów popularności, gdy na jaw wychodzą liczne przypadki molestowania seksualnego, których się dopuścił.





„Misha i wilki”

Jako mała dziewczynka rzekomo uciekła przed Holokaustem i zamieszkała wśród wilków. Jej historia z pewnością porusza serca, ale jednocześnie budzi wątpliwości.

