„Żeby nie było śladów” polskim kandydatem do Oscara. Kim był Grzegorz Przemyk?

12 maja 1983 roku Grzegorz Przemyk, polski poeta, uczeń XVII LO im. Frycza Modrzewskiego, został zatrzymany na Placu Zamkowym w Warszawie przez policję, podczas gdy z kolegami świętował zdaną maturę. Chłopaka zabrano na komisariat MO przy ul. Jezuickiej 1/3, gdzie został pobity przez trzech funkcjonariuszy.

Gdy wrócił do domu zaczął odczuwać silny ból brzucha i karetka zabrała go do szpitala. Zmarł po dwóch dniach od pobicia w wyniku ciężkich urazów jamy brzusznej na trzy dni przed swoimi 19 urodzinami.

19 maja biskup Władysław Miziołek odprawił mszę za Przemyka w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Na uroczystość przybyły tłumy, a wiodąca z kościoła na Powązki urlca została zamknięta dla normalnego ruchu samochodowego. Ze względu na okoliczności śmierci Przemyka, pogrzeb stał się również manifestacją antykomunistyczną. Ludzie wznosili transparenty o treści politycznej, nawiązujące często do "Solidarności".

Władze (Jerzy Urban, Czesław Kiszczak) oraz Służba Więzienna, od początku prowadziły działania dezinformacyjne w celu zrzucenia winy za śmierć Przemyka na lekarzy. Ostatecznie skazano dwóch sanitariuszy, w tym Michała Wysockiego oraz lekarkę Barbarę Makowską-Witkowską, która spędziła w efekcie w więzieniu 13 miesięcy. Wysocki twierdzi, że zmuszono go do przyznania się do winy groźbami zabicia rodziny. Wszyscy zostali zwolnieni z więzienia w wyniku amnestii. Po 1989 roku wyroki na lekarkę i sanitariuszy uchylono i wznowiono proces.

W 1997 wydano wyroki skazujące Denkiewicza – oficera dyżurnego komisariatu – oraz Kazimierza Otłowskiego z b. Komendy Głównej MO, któremu zarzucono próbę zniszczenia akt sprawy Przemyka w 1989. Kościuk został uniewinniony. Po ostatecznej decyzji Sądu Najwyższego z 1999 Otłowski został uniewinniony, a Denkiewicz skazany. Denkiewicz uniknął jednak kary z powodów zdrowotnych.

„Żeby nie było śladów" – wszystko o filmie

Polska, 1983 roku. W kraju wciąż obowiązuje, mimo zawieszenia, wprowadzony przez komunistyczne władze stan wojenny, mający na celu zduszenie solidarnościowej opozycji. 12 maja Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicyjny. Przemyk umiera po dwóch dniach agonii. Jedynym świadkiem śmiertelnego pobicia jest jeden z kolegów Grzegorza, Jurek Popiel, który decyduje się walczyć o sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania.

Twórcy i obsada



Film „Żeby nie było śladów” zrealizowany został na podstawie reportażu Cezarego Łazarewicza o tym samym tytule. Scenariusz napisała Kaja Krawczyk-Wnuk, a obraz wyreżyserował Jan P. Matuszyński, twórca „Ostatniej rodziny”, serialu „Król” czy filmu dokumentalnego „Deep Love”. Muzykę do nowej produkcji stworzył Ibrahim Maalouf.

W filmie zagrali: Mateusz Górski (Grzegorz Przemyk), Sandra Korzeniak (Barbara Sadowska), Tomasz Ziętek, Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Aleksandra Konieczna, Sebastian Pawlak, Adam Bobik, Tomasz Kot, Andrzej Chyra i Michał Żurawski.

Kiedy premiera w polskich kinach?



„Żeby nie było śladów” zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Wenecji 8 września. Obraz Matuszyńskiego widzowie będą mogli zobaczyć w polskich kinach już 24 września 2021 roku.

