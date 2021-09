Festiwal w Opolu. Pierwsza wpadka na scenie Marka Sierockiego

Festiwal w Opolu rozpoczął się od koncertu „Od Opola do Opola: Największe gwiazdy! Legendarne Przeboje!”. Wystąpiły takie gwiazdy jak: Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska i Sylwia Grzeszczak. Imprezę prowadził Marek Sierocki. I to właśnie on popełnił fatalny błąd na scenie, o którym piszą internauci.

Wpadka na Festiwalu w Opolu

Na czym polegał błąd Marka Sierockiego? Zapowiadając występy ku czci Marii Koterbskiej, prezenter powiedział, że legendarna piosenkarka odeszła 18 stycznia. Niestety pomylił daty. Koterbska zmarła 14 sierpnia 2020 roku. Takich wpadek internauci nie zapominają. I od razu zaczęli wypominać Sierockiemu fatalną pomyłkę.

„Nie da się tego oglądać. Pan Sierocki popełnił już na wstępie pierwszy błąd. Pani Maria Koterbska zmarła 26 kwietnia. Wystarczyło tylko sprawdzić. Owszem, zmarła w 2021 roku, ale 18 stycznia! Naprawdę macie słabo przygotowanych ludzi”, „Mieliście tyle czasu, mogliście przygotować się do tego, jak nikt”, „A tu co? Błąd na wstępie już. Jak chcecie uczcić artystę, to chociaż sprawdźcie, kiedy zmarł!” – pisali w komentarzach.

Kim była Maria Koterbska?

Koterbska była gwiazdą muzyki i polskiej estrady, która wylansowała takie hity, jak „Augustowskie noce”, „Brzydula i rudzielec”, „Karuzela”, „Parasolki”, „Serduszko puka w rytmie cza cza”. Artystka zadebiutowała na scenie w latach 50-tych, w Teatrze Satyryków w Krakowie. Początkowo śpiewała muzykę jazzową, dopiero z czasem zdecydowała się na zmianę repertuaru. W 1963 roku wokalistkę zaproszono do udziału w 3. edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, na którym zajęła drugie miejsce. Wówczas jej kariera rozkwitła.

