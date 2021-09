59. KFPP w Opolu. Górniak uczciła pamięć Grzegorza Ciechowskiego. Widzowie podzieleni

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to jedno z największych wydarzeń muzycznych w kraju. Dzisiejszego wieczoru ruszyła 58. edycja imprezy, na której pojawiły się największe gwiazdy polskiej sceny.

Górniak śpiewa dla Grzegorza Ciechowskiego

„Dopóki my żyjemy, Polska żyje też” – takie słowa wypowiedziała Edyta Górniak na koniec swojego występu. Piosenkarka zaprezentowała utwór lidera grupy Republika – Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj mnie o Polskę”, który zaledwie kilka dni temu zaśpiewał Michał Szpak podczas koncertu „Top of the Top Festival” w Sopocie. Grzegorz Ciechowski był wokalistą, autorem tekstów i kompozytorem. Ten niezwykły artysta zmarł w 2001 roku w wyniku komplikacji pooperacyjnych.

Jednak występ Górniak spotkał się z bardzo mieszanymi uczuciami internautów. „Ciechowski był artystą wyjątkowym. Niespotykanym człowiekiem i poetą. Mam wrażenie, że fakt, iż jego kultowy utwór zaśpiewała Górniak to była największa pomyłka tej imprezy. Przykre”, „To zupełnie inna interpretacja. Pani Edyta urzeka swoim głosem”, „To, co zrobiła Górniak z piosenką Ciechowskiego to totalna porażka. Ta pani nie wie, o czym śpiewa. Dramat! Tak lubię tę piosenkę, a wyszedł hymn z Mistrzostw Świata.Niestety muszę potwierdzić spostrzeżenie przedmówców. Słabiutkie Opole.”.. – komentowali widzowie festiwalu.

