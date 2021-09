Ryszard Rynkowski zaśpiewał w Opolu „Życie jest nowelą” z „Klanu”. Co ze zmianą czołówki serialu?

Zmiana czołówki w „Klanie”

Przypomnijmy, „Życie jest nowelą” to utwór, który od 24 lat pojawiał się na TVP w czołówce każdego odcinka „Klanu”. Piosenkę wykonywał Ryszard Rynkowski.

Na początku lipca Izabela Trojanowska zamieściła w mediach społecznościowych post z informacją, że właśnie nagrywa nową czołówkę do serialu, co spotkało się z nie tylko z tysiącem komentarzy, ale i szokiem dla jednego z autorów utworu. „Życie jest nowelą” to piosenka stworzona przez Krzesimira Dębskiego i Jacka Cygana. Niestety drugi z artystów nie wiedział o planowanych zmianach w „Klanie”. – Jak to możliwe, że nie powiadamia się autora o tym, że jego piosenka w pierwotnej formie schodzi z ekranu po tylu latach? Grzecznie i przyzwoicie byłoby dać mi o tym znać – mówił Cygan w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Trojanowska i Paschalska zaśpiewają „Życie jest nowelą”?

Według doniesień „Faktu”, zmiany w wykonawcach serialowego hitu podyktowane są pieniędzmi. Teraz utwór tytułowy śpiewać będą aktorki „Klanu”, by móc otrzymywać pieniądze z tantiem. Póki co jednak ani Paschalska, ani Trojanowska nie skomentowały doniesień kolorowej prasy. – Nie wolno nam na ten temat jeszcze mówić. Faktycznie jest zmiana, ale proszę się nie dziwić. Po 24 latach mamy prawo cokolwiek zmienić – stwierdziła Trojanowska w wywiadzie dla „Super Expressu”.

