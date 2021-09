Hasselhoff w Polsce. Gwiazda „Słonecznego Patrolu” wybrała się na rower

David Hasselhoff pojawił się w Polsce. Aktor znany przede wszystkim z roli Mitcha Buchannona w „Słonecznym Patrolu” oraz Michaela Knighta w Nieustraszonym zamieścił zdjęcie w mediach społecznościowych. Widać na nim Hasselhoffa, który zdecydował się wybrać na przejażdżkę rowerową. Fotografię zamieścił na tle znaku miejscowości Karpniki w woj. dolnośląskim.

David Hasselhoff ze „Słonecznego Patrolu” na wycieczce rowerowej pod Jelenią Górą

Aktor poinformował jedynie, że wizyta w naszych kraju jest związana z kręceniem telewizyjnego serialu. Co Hasselhoff robi w Polsce? Aktor gra samego siebie w głównej roli niemieckiej produkcji „Ze Network”. Zaplanowano osiem odcinków serialu. Premiera ma się odbyć w 2022 r. Zdjęcia kręcone są m.in. na deskach teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Fabuła serialu zakłada, że Hasselhoff jedzie do Berlina na plan wielkiej produkcji, ale ląduje na małym ekranie otrzymując angaż w jednym z teatrów w Gorlitz. To zapoczątkowuje serię nieplanowanych, nieco zabawnych wydarzeń. Wszystko przez to, że aktor trafia w sam środek rozgrywki między byłymi agentami działającymi w czasach Zimnej Wojny.

Hasselhoff aktorem i piosenkarzem

Hasselhoff jest znany w Niemczech nie tylko jako aktor, ale też jako piosenkarz. Z tego powodu został zatrudniony przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia do promowania akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Hasselhoff wystąpił w rytm hitu „Looking for freedom” z 1989 r., który przez wiele tygodni utrzymywał się na listach przebojów i towarzyszył Niemcom podczas obalenia Muru Berlińskiego.

