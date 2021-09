58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poeci zawładnęli sceną amfiteatru

„Piosenka Literacka” to koncert, podczas którego publiczność usłyszała twórczość nie tylko takich poetów jak Krzysztof Kamil Baczyński czy Agnieszka Osiecka, ale i słowa, które wyszły spod pióra Marka Grechuty, Jonasza Kofty, Moniki Brodki, Kayah, Grzegorza Ciechowskiego czy Kory.

Poeci na Festiwalu w Opolu

– Poezja potrafi pojawić się w każdym rodzaju muzyki. Nawet w rocku czy rapie – mówiła Jolanta Fraszyńska, która wraz z Markiem Bukowskim prowadziła tę część imprezy. „W moim magicznym domu”, „Kiedyś byłam różą”, „Granda”, „Nieustanne tango”, „Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech”, „Babę zesłał Bóg” – to tylko część piosenek, które pojawiły się podczas tego koncertu.

– W poezji najważniejsze są metafory i to one najmocniej do nas przemawiają. Poeci nie mówią wprost, bo chcą nas zaczarować swoimi frazami. Dajmy się więc zaczarować – mówił ze sceny Bukowski. Wśród wykonawców pojawili się popularni aktorzy, doskonale znani polskim widzom z teatru, kina i telewizji, jak Elżbieta Romanowska, Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Olga Bończyk, Aleksandra Nieśpielak, Piotr Gawron-Jedlikowski, Jacek Lenartowicz czy Magdalena Kumorek.

