Kuriozalne słowa Kurskiego. „Tylko dziennikarze TVP mają taką pasję”

W ostatnim wydaniu programu „Gość Wiadomości” pojawił się Jacek Kurski. Program był nadawany na żywo z Opola, gdzie odbywał się Festiwal Polskiej Piosenki. Prezes TVP nie szczędził pochwał pod adresem dziennikarzy telewizji publicznej. – Zauważyliśmy, że niektórzy próbują nas naśladować. Widziałem w jednej z telewizji komercyjnych, która ma swój program informacyjny, że zerżnęli niemal jeden do jednego oprawę TVP Info. Widać, że się bardzo spodobała. Nie wystarczy zgapić grafiki, trzeba jeszcze mieć tę prawdę i pasję, którą mają tylko dziennikarze, redaktorzy, wydawcy TVP. To jest nie do podrobienia – stwierdził Jacek Kurski w rozmowie z Edytą Lewandowską.

Festiwal w Opolu. Rozmowa Jacka Kurskiego z Edytą Lewandowską

Gospodyni programu gorąco podziękowała swojemu przełożonemu. – W imieniu dziennikarzy bardzo panu dziękuję. To się rzadko zdarza, że prezes tak chwali swoich pracowników. Dziękuję serdecznie, to bardzo miłe słowa – stwierdziła.

W odpowiedzi Jacek Kurski podkreślił, że trzeba chwalić dziennikarzy, ponieważ TVP jest atakowana za to, że przełamała monopol informacyjny w Polsce i wreszcie Polacy mają wybór. – Nie wszyscy się w tym dobrze odnajdują. Żeby Polska była Polską, Polacy muszą mieć wybór. I Telewizja Polska właśnie daje im ten wybór – wyjaśnił Jacek Kurski.

Na zakończenie rozmowy Edyta Lewandowska zapewniła, że dziennikarze TVP pracują rzetelnie i robią to, w co wierzą. – Mamy nadzieję, że nasi widzowie to doceniają – podsumowała.

