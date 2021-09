Atak na słynnego reżysera. Na jego samochód rzucił się mężczyzna z czekanem

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, mężczyzna rzucił się na samochód Takeshiego Kitano, uderzając w auto kilka razy czekanem. Napastnik żądał, by japoński reżyser wyszedł z pojazdu.

Brutalny atak na japońskiego reżysera

Takeshi Kitano, znany również jako Beat Takeshi miał być w samochodzie ze swoim kierowcą. Panowie wyjeżdżali z terenu stacji telewizyjnej TBS, gdzie reżyser co tydzień prowadzi talk-show na żywo. Wówczas przed autem pojawił się mężczyzna, który kilkukrotnie uderzył samochód czekanem. Na szczęście dla Kitano i jego szofera, świadkiem zajścia był ochroniarz, który natychmiast zawiadomił policję. Napastnik został aresztowany. Poza czekanem miał przy sobie jeszcze kilkunastocentymetrowy nóż. Jak informują japońskie media, mężczyzna zaatakował Kitano w zemście. Kilka miesięcy wcześniej ponoć błagał go o pomoc w branży filmowej, ale reżyser go zignorował.

Kim jest Takeshi Kitano?

W 1997 roku film „Hana-bi” stał się wielkim kinowym hitem, dzięki czemu cały świat dowiedział się o Takeshim Kitano, który był nie tylko scenarzystą i reżyserem filmu, ale i wcielił się w postać głównego bohatera. „Hana-bi” został nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji oraz zyskał tytuł Najlepszego Nieeuropejskiego Filmu Europejskiej Akademii Filmowej. Większość filmów Kitano skupia się wokół gangsterów japońskiej mafii. Reżyser jest wciąż jedną z największych gwiazd w swoim kraju, ale często też współpracuje z artystami z zagranicy.

