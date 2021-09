Hejt na Beatę Tadlę. Internauci mylą dziennikarkę z Beatą K. „Ludzie, ogarnijcie się!”

Przypomnijmy, kilka dni temu media opisywały głośną sprawę dotyczącą jednej z wielkich polskich gwiazd. Słynna piosenkarka Beata K. straciła prawo jazdy po tym, jak prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Niestety niektórym internautom wystarczyła informacja, że chodzi o gwiazdę oraz fakt, że Tadla nosi to samo imię, by połączyć ją z tym zdarzeniem.

Internauci pomylili Beatę Tadlę z Beatą K.

Dziennikarka w ostatnich dniach otrzymała wiele nieprzyjemnych wiadomości od internautów, którzy sądzili, że to ona prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. W końcu Tadla straciła cierpliwość i jedną z nich pokazała na Instastory. „Beata, dlaczego to zrobiłaś? Mogłaś kogoś zabić tym autem. Taksówka to był lepszy pomysł tego dnia. Naprawdę Beata, zastanów się nad tym w areszcie, jak to czytasz i przestań” – brzmiała wiadomość. Komentarz dziennikarki był krótki: „Czy Beata kojarzy się teraz z jednym? To kolejna taka wiadomość! Ogarnijcie się!” – napisała gwiazda. Godzinę później Tadla zamieściła zdjęcie, z baru, w którym była razem z mężem i dodała: „Jakby... wracaliśmy taksówką”.





