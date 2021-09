„Rolnik szuka żony”. Nowa uczestniczka programu nie może opędzić się od adoratorów

Jesienna edycja „Rolnik szuka żony” będzie mieć premierę 19 września, jednak w Telewizji Polskiej pojawił się już pilot, w którym przedstawiono wszystkich bohaterów programu. Szczególne zainteresowanie wzbudziła Kamila.

„Rolnik szuka żony”. Bohaterka programu narzeka na adoratorów

Śliczna blondynka zadziałała na wyobraźnię wielu mężczyzn, którzy postanowili okazać jej swoje zainteresowanie. Prowadząca program Marta Manowska zdradziła, że to właśnie Kamila otrzymała najwięcej listów i to w całej historii programu! Okazuje się jednak, że bohaterka show wcale nie jest zadowolona z tego faktu, a ogromne zainteresowanie zaczęło ją wręcz męczyć. Dlaczego? – Niektórzy posuwali się do tego, że przyjeżdżali do mnie osobiście z kwiatami i prezentami. Trochę to było przerażające, bo to jednak był rodzaj nachodzenia mnie przez obcych ludzi – powiedziała Kamila w rozmowie z magazynem „Na żywo”.

Kim jest Kamila z „Rolnik szuka żony”?

Kamila ma 28 lat i sama prowadzi swoje gospodarstwo. Przez to niestety ma mało czasu dla siebie, a w pracy wciąż spotyka tych samych ludzi. Jej przygoda z produkcją pieczarek zaczęła się kilka lat temu, wcześniej myślała o zawodzie księgowej. Kobieta przyznaje, że ma silny charakter i lubi postawić na swoim. Marzy o założeniu rodziny. Chciałaby stworzyć ją z mężczyzną starszym, postawnym i szczerym. Kamila nie toleruje kłamstwa, popisywania się i cwaniactwa.

Pierwszy odcinek nowej edycji „Rolnik szuka żony” już 19 września, o godzinie 21:15, na antenie TVP 1.

