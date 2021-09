„Milionerzy”. Wziął koło ratunkowe i popełnił błąd. Uczestnik nie wygrał nawet 1000 zł

W ostatnim odcinku „Milionerów” przed szansą wygrania miliona złotych stanął absolwent historii na UAM Igor Megger z Poznania. Pracuje jako instruktor modelarstwa, składa okręty.

„Milionerzy”. Pytanie za 500 zł

Przy pytaniu za 500 zł musiał sobie pomóc kołem ratunkowym.

Auto i multum.

A) Fura

B) Bryczka

C) Gablota

D) Cztery kółka

Uczestnik poprosił o pomoc publiczność. Zgromadzeni w studiu widzowie w zdecydowanej większości (67 proc.) postawili na odpowiedź A. Gracz postanowił skorzystać z tej podpowiedzi i tym samym wygrał 500 zł. Przy drugim pytaniu pospieszył się z odpowiedzią i wyszedł ze studia z kwotą 0 złotych na koncie.

„Milionerzy”. Pytanie za 1000 zł

Ile mililitrów to litr?

A) 10

B) 100

C) 1000

D) 10 000

Igor Megger wybrał odpowiedź B, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to oczywiście C - litr to 1000 mililitrów.

„Milionerzy” - kiedy, gdzie oglądać?

Premierowe odcinki „Milionerów” emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. Teleturniej można także oglądać w serwisie Player.pl

