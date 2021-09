Córka Adama Małysza dostała od rodziców niezwykły prezent ślubny. Jaki?

Ostatnie tygodnie były dla Izabeli i Adama Małyszów pełne emocji. Nie dość, że żona byłego skoczka rozpoczęła swoją przygodę w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, to jeszcze pomagali w przygotowaniach do ślubu swojej córki.

Córka Adama Małysza dostała od rodziców talon na mieszkanie

W poniedziałek na parkiecie tanecznego show pani Iza u boku Stefano Terrazzino zaprezentowała zmysłową rumbę, za którą para otrzymała 25 punktów. Po swoim występie gwiazda przyznała, że ma za sobą intensywny weekend. Jak przystało na góralskie wesele, zabawa po ślubie córki państwa Małysz trwała aż do niedzieli rano.

W rozmowie z portalem Plotek, były skoczek wyjawił, co Karolina i jej świeżo poślubiony mąż Kamil Czyż otrzymali w prezencie od rodziców panny młodej. – To nie jest mieszkanie, to jest talon. Młodzi sami wybiorą, gdzie chcą mieszkać. Przed nimi jeszcze studencki okres, więc mają czas. Na pewno podejmą rozsądną decyzję – powiedział Małysz.

Karolina Małysz ukończyła studia licencjackie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako drugi kierunek wybrała media społecznościowe na wydziale Zarządzania Komunikacji Społecznej UJ. Ze swoim obecnym mężem związała się przed kilkoma laty. Kamil Czyż jest miłośnikiem motoryzacji. Startuje w wyścigach motocyklowych enduro i na quadach.

