Awantura w „Hotelu Paradise”. „Jesteś nikim, jesteś pionkiem, który właśnie wypadł z gry”

Zaczęło się od oschłego pożegnania, a skończyło karczemną awanturą. Co wydarzyło się w „Hotelu Paradise”?

Awantura w „Hotelu Paradise”

To było pierwsze Rajskie Rozdanie w 4. edycji „Hotelu Paradise”. Bez pary został Giovanni i to właśnie on musiał opuścić reality show TVN 7. Żegnając się, mężczyzna ominął część uczestników, między innymi Natkę i Łukasza, którym nie podał ręki. – Widzę, szczery z ciebie chłopak – skomentowała sytuację Klaudia El Dursi. – Zawsze jestem szczery – odpadł krótko Włoch.

Prawdziwe piekło zaczęło się jednak w chwili, gdy Giovanni udał się do swojego pokoju, by spakować walizkę. Uczestnicy udali się za nim i szybko zaczęli wylewać na kolegę swoje żale. Gdy, Karolina chciała na pożegnanie podać mu Włochowi rękę, ten wyprosił ją z pokoju. Koledzy nie mogli zrozumieć jego zachowania, zarzucając mu brak szacunku.

– Przeginasz pałę. Stary, zamknij mordę, bo już mnie irytujesz. Jesteś bardzo niemiły dla wszystkich – denerwował się Przemek, gdy Giovanni wciąż mu przerywał. – Wywyższasz się, a tak naprawdę jesteś nikim. Jesteś pionkiem, który właśnie wypadł z gry. A ten włoski temperament to sobie wsadź w d*** – powiedział wzburzony Przemek.

instagramCzytaj też:

Córka Adama Małysza dostała od rodziców niezwykły prezent ślubny. Jaki?