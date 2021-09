Edyta Górniak oburzona słowami Magdy Gessler. Chodzi o szczepienia na COVID-19

W rozmowie z Plejadą Magda Gessler powiedziała, że jeśli dojdzie do czwartej fali epidemii COVID-19, to „do restauracji będą wchodzić ludzie zaszczepieni, wymazani, a jak nie, to nie wejdą”, co ona osobiście popiera. Słowa gwiazdy TVN oburzyły Edytę Górniak.

Edyta Górniak zarzuca Gessler drwinę i szyderstwo

Jak zaznaczyła w rozmowie z „Super Expressem”, Edyta Górniak kilkukrotnie przesłuchała wypowiedź restauratorki, bo „miała nadzieję, że coś źle usłyszała lub opacznie zrozumiała”. – Uderzył mnie najpierw drwiący, żeby nie powiedzieć szyderczy ton tej wypowiedzi – żali się piosenkarka. – Jak można powiedzieć o kimkolwiek, cytuję: „Wejdą tylko wymazani”? Co to jest za określenie? Czy tak może powiedzieć człowiek o człowieku? – oburza się gwiazda. Oczywiście Magda Gessler użyła potocznego zwrotu na szybki test covidowy, który polega na pobraniu wymazu z gardła.

Górniak zapowiedziała swego czasu, że prędzej umrze, niż podda się szczepieniu, nadal walczy z restrykcjami związanymi z pandemią. Podczas „Wakacyjnej Trasy Dwójki” TVP wokalistka zerwała kartkę informującą o nakazie noszenia maski ochronnej, czym „pochwaliła się” w mediach społecznościowych. Wcześniej Edyta Górniak twierdziła, że w szpitalach leżą statyści i szerzyła informacje o teoriach spiskowych, co wówczas skomentowała krytykowana przez nią dzisiaj Magda Gesller. Restauratorka nazwała wówczas gwiazdę ignorantką.

