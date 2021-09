„Sex Education”. Jest zwiastun 3. sezonu! Kiedy premiera na Netflix?

„Sex Education” – co w 3. sezonie?

W nowym sezonie, Otis uprawia przypadkowy seks, Eric i Adam oficjalnie są parą, a Jean spodziewa się dziecka. Tymczasem nowa dyrektorka szkoły w Moordale próbuje sprawić, że placówka stanie się filarem doskonałości, Aimee odkrywa feminizm, Jackson się zakochuje, a pewna zagubiona wiadomość trafia tam, gdzie powinna.

„Sex Education” – obsada

W serialu występują m.in. Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds i Mikael Persbrandt. W trzecim sezonie do obsady dołączą nowe osoby. Jemima Kirke, znana z serialu HBO „Dziewczyny”, zagra „byłą uczennicę Moordale i nową dyrektorkę Hope, która planuje zmienić szkołę w doskonałość, jaką pamięta”.

Świetna wiadomość czeka także fanów „Harry'ego Pottera”. Do obsady dołącza także filmowy Lucius Malfoy czyli Jason Isaacs. Zagra on Petera Groffa, odnoszącego większe sukcesy i nieco zakochanego w sobie starszego brata pana Groffa. Do ekipy dołącza także Dua Saleh, artysta i autor tekstów, który będzie grał „Cala”, niebinarnego ucznia.

„Sex Education” – kiedy nowe odcinki

Netflix poinformował, że trzeci sezon produkcji będzie liczył osiem odcinków. Nowe przygody Otisa i uczniów liceum Moordale High będziemy mogli oglądać od 17 września.

