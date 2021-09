„Sex Education”. Aimee Lou Wood: Ludzie myślą, że jesteśmy bohaterami, których gramy

Kim jest Aimee Gibbs?

Aimee Gibbs w 1. sezonie serialu była jedną z najbardziej popularnych dziewczyn w liceum w Moordale High. Pochodzi z zamożnej rodziny, a jej dom często był wykorzystywany do spotkań towarzyskich i wspólnych imprez. W 2. odsłonie „Sex Education” bohaterka padła ofiarą napaści seksualnej w autobusie, w którym jechała do szkoły. Po traumatycznym przeżyciu, zaczęła odpychać swoich przyjaciół, chłopaka i rodzinę. Końcówka drugiego sezonu przynosi mały zwrot w zachowaniu Aimee – dopuszcza do siebie Meave i próbuje sama sobie pomóc. Co czeka tę postać w kolejnej odsłonie? O tym opowiedziała nam aktorka.

Utopijny świat „Sex Education”

Aimee Lou Wood bez ogródek przyznała, że jej bohaterka będzie zajmować się tematami „terapii i sromu”. Przyznała, że utopijny świat przedstawiony w serialu, będzie wystawiony na próbę, jednak dzięki temu widzowie znajdą w tym prawdziwość. – Moordale jest trochę jak utopia. Prawdziwe życie oczywiście też jest tam przedstawione, ale niemal wszystkie postaci, z małymi wyjątkami, wierzą w to, że rozmowa i terapia mogą nas uleczyć i uratować. Żyją w świecie, w którym to jest akceptowane. Normalne jest to, że ludzie rozmawiają, komunikują się. Nie sądzę, że w prawdziwym świecie tak jest. Ludzie wciąż reagują dziwnie, jeżeli powiesz, że chodzisz na terapię – ciągle widać w tym pewne piętno – wyjaśniła.

W tym kontekście, zdaniem aktorki, ważne jest dodanie do obsady postaci Hope, nowej dyrektorki szkoły. – Moordale jest trochę jak kapsuła niosąca echo. I dodanie tam kogoś, kto jest kompletnie inny, jest bardzo dziwne, niepokojące. Myślę, że dużo w tym sezonie jest o wstydzie i tym, jak inni sprawiają, że go odczuwasz, aby przejąć nad tobą kontrolę i poróżnić ludzi. To straszna rzecz i myślę, że zupełnie nowa w kontekście serialu – ta nowa postać całkowicie koliduje z głównymi wartościami „Sex Education” – podkreśliła.

Jak Aimee Gibbs wpłynęła na Aimee Lou Wood?

Wood przyznała, że jej życie całkowicie się zmieniło od kiedy gra w serialu Netfliksa. Z wieloma aspektami z życia swojej bohaterki bardzo się jednak identyfikuje. – Dużo z tego, co Aimee przeżywa i z czym musi się zmierzyć, to kwestie, z którymi ja także w swoim własnym życiu muszę się mierzyć. Na podobnej zasadzie identyfikuje się z Erickiem, który stara się wszystkich zadowolić i chce być przyjacielem każdego, niekoniecznie kierując się tym, czego sam chce i jak brzmią jego prawdy – bo nie chce nikogo zdenerwować – mówiła.

Aktorka przyznała, że czasami bardzo trudne jest dla niej wcielanie się w postać, która jest "tak bardzo słodka". – Jeżeli spotykasz ludzi w prawdziwym świecie, na ulicy, to oni oczekują tego, że my jesteśmy bohaterami, których gramy. Więc jeżeli tego dnia jesteś zmęczony czy niepewny, ludzie i tak do ciebie zagadują i oczekują, że pojawi się tam Aimee Gibbs. Nie chcesz też, żeby byli zawiedzeni – podkreśliła, dodając przy tym, że dlatego bardzo się cieszy z przemiany swojej bohaterki w 3. odsłonie serii. – Gdy Aimee staje się trochę bardziej odważna, myślę sobie: „Uff, okeeej”. To wyzwalające, odciążające, że nieco zrzuca tę fasadę i staje się powoli całkowicie sobą. Myślę, że to sprawi, że ja też się tak poczuję – wyjaśniła.

Jednocześnie Wood jest pewna, że nie chciałaby niczego zmienić w swojej bohaterce, ponieważ jest ona w podróży, którą musi odbyć, aby odnaleźć siebie. – Chce, aby kontynuowała tę walkę o siebie i swoje przekonania, ale wierzę w to, że ona będzie to robić. Naprawdę ufam w ten proces rozwoju tej postaci. Wszystkie postaci – podobnie Aimee – są jeszcze bardzo młode, więc nie zmieniłabym niczego, bo wszystko układa się we wspaniały sposób. Miło jest wcielać się w kogoś, kto z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej SOBĄ – podkreśliła.

Aimee Lou Wood urodziła się 3 lutego 1995 roku w Stockport w Wielkiej Brytanii. 26-latka studiowała aktorstwo - najpierw w Oxford School of Drama, a następnie Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Jeszcze podczas studiów grała w wielu sztukach teatralnych - „Scuttlers” czy „Vinegar Tom”. Widzowie oglądać ją mogli także w kilku filmach krótkometrażowych, m.in. „Hen” czy „Summerfolk”. W serialu „Sex Education” Netfliksa aktorka gra od 2019 roku.

Czytaj też:

