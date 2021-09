Pech uczestnika „Milionerów”. Wygrał zaledwie 1000 złotych

W ostatnim odcinku „Milionerów” przed szansą wygrania miliona złotych stanął Artur Karpiński z Poznania, który najszybciej odpowiedział na pytanie w eliminacjach. Mężczyzna studiował filologię angielską, przez 12 lat był nauczycielem, a obecnie pracuje w firmie zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych. Trudności sprawiło uczestnikowi pytanie za 5 tys. złotych z geografii.

„Milionerzy”. Który z krajów byłej Jugosławii nie ma dostępu do morza?

A) Słowenia

B) Serbia

C) Chorwacja

D) Czarnogóra

- Byłem w każdym w tych krajów i teraz muszę sobie pomyśleć. Nie jestem pewien Serbii, więc zadzwońmy do Karola, który jest mistrzem geografii – powiedział uczestnik. Skorzystał z koła ratunkowego: telefon do przyjaciela. Kolega wybrał odpowiedź B, Artur Karpiński przychylił się do jego zdania i wygrał 5 tys. złotych. Pozostałe kraje (poza Serbią) leżą nad Morzem Adriatyckim, chociaż linia brzegowa Słowenii to zaledwie 44 kilometry. Kolejne trudności sprawiło pytanie za 40 tys. złotych.

„Milionerzy”. Jedyna opera Paderewskiego „Manru” to wyśpiewana treść pieśni:

A) „Chata za wsią”

B) „Faraon”

C) „Bieguni”

D) „Solaris”

Uczestnik skorzystał z koła ratunkowego pół na pół. Ostatecznie zdecydował się postawić na odpowiedź D, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź to A. A Solaris to powieść Stanisława Lema.

„Milionerzy” - kiedy, gdzie oglądać?

Premierowe odcinki „Milionerów” emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. Teleturniej można także oglądać w serwisie Player.pl.

