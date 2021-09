Marcelina Zawadzka przeszła do Polsatu. Gwiazda poprowadzi nowy program „Farma”

O nowym reality show, nad którym pracuje Polsat, pisaliśmy pod koniec lipca. Program miał nosić tytuł „Życie na wsi”, ale zamieniono go na „Farmę”. Teraz stacja poinformowała, że prowadzącymi „Farmy” będą Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska.

Marcelina Zawadzka przeszła do Polsatu

Jesienią 2020 roku Telewizja Polska zakończyła współpracę z Marceliną Zawadzką, która współprowadziła „Pytanie na Śniadanie”. Wydarzyło się to tuż po tym, jak celebrytka znalazła się w gronie osób oskarżonych o oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy oraz fałszowanie faktur. Zawadzka wydała wówczas oświadczenie, w którym zapewniła, że „świadomie nie dokonała żadnej czynności, która nie byłaby zgodna z prawem”. Była miss jest już drugą gwiazdą, która w tym sezonie przeszła do Polsatu. Do stacji dołączyła również Izabela Janachowska, która przez lata współpracowała z TVN-em, a obecnie możemy oglądać ją w „Tańcu z Gwiazdami”.

„Farma”. Nowy program Polsatu

Uczestnicy reality show zamieszkają w wiejskim gospodarstwie, bez prądu i bieżącej wody. Czekają ich pobudki o świcie, opieka nad trzodą i zarządzanie hektarami ziemi. Aby przetrwać, będą musieli ze sobą współpracować, a niekiedy toczyć pojedynki. Co tydzień z farmą będzie musiał pożegnać się jeden z uczestników. Zwycięzca otrzyma tytuł Super Farmera i 100 tysięcy złotych. Mieszkańcom farmy towarzyszyć będą prowadzące – Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, znana z instagramowego duetu sióstr ADiHD, który tworzyła ze swoją rodzoną siostrą Mileną. Emisja reality show planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

