Wiemy, kiedy HBO Max zadebiutuje w Polsce! Co z użytkownikami HBO GO?

Kiedy HBO Max w Polsce?

Pierwszym sześcioma krajami, w których udostępniona zostanie nowa platforma będą: Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Andora. W 2022 roku serwis HBO Max uruchomiony zostanie także na 14 kolejnych rynkach. Będą to: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia. W przyszłym roku serwis będzie uruchomiony również w kolejnych krajach.

Cena i oferta programowa

HBO Max zostanie zaprezentowane europejskiej publiczności podczas specjalnego wirtualnego wydarzenia, które odbędzie się w październiku br. W jego trakcie przedstawiony zostanie zarówno sam serwis, jak również oferta programowa, cenowa oraz wiele więcej.

HBO Max zaoferuje użytkownikom – po raz pierwszy w Europie w ramach jednego serwisu – produkcje, za które odpowiadają ulubione przez widzów marki należące do WarnerMedia, takie jak Warner Bros., HBO, DC czy Cartoon Network. Będą wśród nich też nagradzane produkcje Max Originals.

– Uruchomienie HBO Max w Europie to dla nas historyczny moment – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Filmy i seriale wyprodukowane przez spółki należące do WarnerMedia, takie jak „Harry Potter", „Gra o tron" czy „Teoria wielkiego podrywu" mają swoich fanów w całej Europie. Serwis HBO Max został stworzony po to, aby zapewnić możliwość wygodnego i intuicyjnego oglądania ulubionych produkcji, jak również pozostałych znakomitych tytułów dostępnych w jego ofercie programowej – wyjaśnił.

Co z obecnymi użytkownikami HBO GO?

HBO Max będzie dostępne zarówno dla nowych użytkowników, jak i użytkowników dotychczasowych serwisów HBO – HBO España, HBO Nordic, HBO Portugal oraz HBO GO (dotyczy to zarówno użytkowników, którzy subskrybują serwis bezpośrednio poprzez stronę internetową, a także tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem operatorów).

