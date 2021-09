Nie tylko 2. sezon serialu „Kierunek: Noc”. Co nowego w tym tygodniu na Netflix?

Dziś do serwisu Netflix dodany został wyczekiwany 2. sezon serialu „Kierunek: Noc”. Od środy oglądać możemy również nowy sezon programu „The Circle USA” i melodramat „Vinterviken”. W tym tygodniu pojawiły się ponadto dokumenty „ODLICZANIE: Misja kosmiczna Inspiration4” czy „Sportowe opowieści: Przełamanie”. Sprawdźcie, co jeszcze w tym tygodniu przygotowała dla widzów platforma. Oto lista wszystkich nowości.

„ODLICZANIE: Misja kosmiczna Inspiration4” – 6.09

Od treningu przez start po lądowanie - ten serial dokumentalny pełnego dostępu śledzi załogę Inspiration4 podczas pierwszej w 100 % cywilnej misji orbitalnej.





„Kid Cosmic” sezon 2. – 07.09



Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec zyskuje supermoce dzięki pięciu kosmicznym pierścieniom.



„Na skraju” – 07.09

W Los Angeles cztery bardzo różne od siebie przyjaciółki mierzą się z kryzysem wieku średniego, starając się połączyć swoje życia rodzinne i zawodowe.





„Sportowe opowieści: Przełamanie” – 07.09

Presja na kontynuację tradycji zwycięstw USA w tenisie spowodowała problemy psychiczne Mardy'ego Fisha, które wpłynęły na jego funkcjonowanie na korcie i poza nim.





„The Circle USA” sezon 3. – 08.09

Pojawiają się nowi flirciarze, kłamczuchy i uczciwi sprzymierzeńcy, którzy będą się zmagać z przeciwnościami i zwrotami akcji, żeby zdobyć nagrodę sezonu.





„Vinterviken” – 08.09

Historia miłości dwójki nastolatków ze Sztokholmu pochodzących z radykalnie różnych środowisk.





„Kierunek: Noc” sezon 2. – 08.09

Pasażerowie porwanego samolotu, którzy znaleźli schronienie głęboko pod ziemią, zmagają się z falą nowych kryzysów. Atmosfera w wojskowym bunkrze robi się napięta.





„Bracia krwi: Malcolm X i Muhammad Ali” – 9.09



Dokument o legendarnych postaciach - Malcolmie X i Muhammadzie Alim - zawierający niepokazywane dotąd materiały archiwalne.



„Mistrzowie metalu” – 10.09

W tym konkursie artyści metaloplastycy tną i spawają hartowaną stal, z której tworzą odważne kompozycje. Tylko jeden z nich wygra 50 000 dolarów.





„Kate” – 10.09

Bezwzględna zabójczyni zostaje śmiertelnie otruta podczas realizacji zlecenia w Tokio. Teraz ma niecałą dobę, żeby dokonać zemsty.





„Lucyfer” sezon finałowy – 10.09

Lucyfer dostał awans, ale czy naprawdę zależy mu na pracy? Chloe chce rzucić zawód detektywa, Amenadiel wstępuje do policji. A to nie jedyne ciekawe wydarzenia.





„Zwierzyna” – 10.09

Kilku przyjaciół postanawia niestandardowo spędzić wieczór kawalerski i zamiast do pobliskiego pubu, wybierają się na pieszą wyprawę po dzikim lesie.

