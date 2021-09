„Klan”. Fani krytykują nową czołówkę serialu. „Te zdjecia to jak portrety pamięciowe”

Przypomnijmy, „Życie jest nowelą”, autorstwa Krzesimira Dębskiego i Jacka Cygana, to utwór, który od 24 lat pojawia się na TVP w czołówce każdego odcinka „Klanu”. Piosenkę wykonywał do tej pory Ryszard Rynkowski. Na początku lipca Izabela Trojanowska zamieściła w mediach społecznościowych post z informacją, że właśnie nagrywa nową czołówkę do serialu, co spotkało się z nie tylko z tysiącem komentarzy, ale i szokiem dla jednego z autorów utworu. W nowym sezonie serialu piosenkę wykonali aktorzy z produkcji. Oprócz Izabeli Trojanowskiej byli to: Kaja Paschalska, Tomasz Stockinger oraz Jacek Borkowski.



Teraz Telewizja Polska zaprezentowała nową czołówkę serialu i – jak można było się spodziewać – fani nie są zadowoleni. „Miało być nowocześnie, tymczasem cofnęliśmy się do czasów »Plebanii« i »Samego życia«, porażka”; „Jak można zniszczyć taki utwór śpiewany przez pana Rynkowskiego?”; „Ja się boję tej czołówki, grafiki, i piosenki”; „Nie dość, że fabuła zniechęca do oglądania, to jeszcze to.”..; „Te zdjecia to jak portrety pamięciowe” – to tylko niektóre z komentarzy zamieszczonych pod nagraniem czołówki, zamieszczonym w serwisie YouTube.

„Klan” – o czym jest serial?



Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, której seniorami są Maria i Władysław Lubiczowie. Maria była właścicielką rodzinnej apteki „Pod Modrzewiem”, a Władysław kuratorem sądowym do spraw nieletnich. W czasie ponad 50 lat pożycia małżeńskiego dochowali się piątki dzieci – Elżbiety, Pawła, Moniki, Grażyny i Doroty – a następnie gromadki wnucząt i kilku prawnuków. Pomimo przeciwności losu i niespodzianek, jakie ten im gotuje, nieuniknionych konfliktów, dla Lubiczów rodzina zawsze jest najważniejsza. Rodzeństwo wspiera się wzajemnie i zawsze może na siebie liczyć w trudnych chwilach. Serial przedstawia realia życia codziennego i porusza ważne zagadnienia społeczne.

