Rekordowa „Donda” Kanye'ego Westa. Raper znowu na szczycie

West uzyskał status jednego z siedmiu artystów z co najmniej 10. albumami nr 1. w 65-letniej historii „Billboard 200”. Najwięcej albumów na pierwszym miejscu, bo aż 19, mają na swoim koncie legendarni The Beatles. Za nimi plasują się Jay-Z (14), Bruce Springsteen (11), Barbra Streisand (11), Eminem (10), Elvis Presley (10) i West. W kolejce do wyrównania rekordu Westa są artyści, którzy obecnie cieszą się wynikiem 9. albumów na pierwszym miejscu, w tym Drake, Madonna, The Rolling Stones czy Taylor Swift.

„Donda” wymagała od fanów rapera niemało cierpliwości. Dziesiąty album studyjny Kanye Westa, nazwany na cześć jego matki, był zapowiadany od wielu miesięcy. Data premiery była kilkukrotnie przekładana. Kanye West zorganizował odsłuchy „Dondy” na stadionie w Atlancie oraz w swoi rodzinnym Chicago. Ostatecznie „Donda” trafiła do serwisów cyfrowych w niedzielę 29 sierpnia.

Gościnnie na „Dondzie” pojawiają się m.in. Jay-Z, Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Kid Cudi, Young Thug, Jay Electronica, Chris Brown, Pop Smoke, Shenseea, DaBaby i Marilyn Manson. W gronie producentów znaleźli się m.in. Mike Dean, 30 Roc, Gesaffelstein, Swizz Beatz i wielu innych.

