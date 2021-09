„Top Model”. Jurorów wzruszyła historia transpłciowej kobiety z Białorusi

10. sezon „Top Model” zaskakuje widzów. W pierwszym odcinku pojawiła się żona prawicowego ministra, której udział w programie wywołał sporo kontrowersji oraz młody mężczyzna, który porusza się na protezach nóg. Tym razem poznaliśmy historię transpłciowej kobiety oraz trzeźwego narkomana.

„Top Model”. Transseksualna kobieta

Widzowie poznali historię Sophie Mokhar, która uciekła do Polski z Białorusi. – Białoruś jest mrokiem Europy. Bardzo się cieszę, że wyjechałam i jestem za tymi ludźmi, którzy zostali i teraz walczą o swój kraj. Zawsze czułam się tam inna – przyznała, dodając, że zawsze marzyła o pracy modelki, ale nie było to możliwe, ponieważ urodziła się jako chłopiec. Sophie wyznała, że zawsze czuła się kobietą, ale dopiero po przeprowadzce do Polski mogła rozpocząć swoją przemianę. Jurorów, a w szczególności Joannę Krupę, poruszyła nie tylko jej historia, ale i uroda. Białorusinka przeszła do kolejnego etapu.

„Top Model”. Trzeźwy narkoman

Łukasz Wasilewski ma 21 lat i na nagraniu castingowym szczerze opowiedział o swoich problemach. – Jestem trzeźwy od trzech lat. Bardzo wcześnie zacząłem eksperymentować z pewnymi rzeczami. Bywało niebezpiecznie, bardzo nieodpowiedzialnie i egoistycznie. Wytrzymanie tygodnia na trzeźwo było dla mnie czymś nie do osiągnięcia – wyznał mężczyzna. Joanna Krupa obawiała się, czy presja praca w modelingu nie sprawi, że kandydat powróci do nałogu, on jednak stwierdził, że doda mu sił do dalszej walki z demonami. Wasilewski przekonał jurorów i zobaczymy go w kolejnym etapie show.

