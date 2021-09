„Królowe życia”. Dagmara Kaźmierska otworzyła biznes w Egipcie. Wiemy jaki!

TTV zrobiło z Dagmary Kaźmierskiej wielką gwiazdę. Udział w programie „Królowe życia” przyniósł jej wielką sławę i dziś celebrytka może się pochwalić już ponad milionem obserwujących ją w sieci ludzi. Jednak kobieta wie, że jej przygoda z telewizją może się kiedyś skończyć, dlatego nie rezygnuje z innych biznesów, a nawet rozkręca nowe.

„Królowe życia”. Dagmara Kaźmierska zaprasza na rejs jachtem

Gwiazda TTV prowadzi w Kudowie-Zdroju butik z ubraniami. Jest kobietą interesu i postanowiła dalej się rozwijać, jednak tym razem nie w branży modowej. Kaźmierska uwielbia Egipt i uważa go za „najlepsze miejsce do życia”. Spędziła tam niemal całe wakacje i – jak się okazało – rozkręcała już swój kolejny biznes. Gwiazda oferuje turystom rejsy jachtem po Morzu Czerwonym.

Jacht nazywa się oczywiście „Królowa życia”. „Jeśli będziecie w Hurghadzie, zapraszam w podróż po Morzu Czerwonym” – napisała Kaźmierska na Instagramie, chwaląc się luksusową łodzią. Mimo obaw fanów, póki co celebrytka nie zamierza przeprowadzać się na stałe do Egiptu. Obecnie uczestniczy w zdjęciach do kolejnego sezonu „Królowych życia”, jednak nie wyklucza, że przyjdzie dzień, kiedy zamieszka na stałe na czarnym lądzie.

