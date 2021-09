Gwiazda „Na dobre i na złe” zadziwiła fanów. Emilia Komarnicka-Klynstra nosi biżuterię z mleka, którym karmi syna

Cztery lata temu aktorka poślubiła kolegę z branży, aktora Redbada Klynstrę. Para doczekała się dwóch synów Kosmy i Tymoteusza. Emilia Komarnicka-Klynstra chętnie dzieli się w sieci zdjęciami i informacjami na temat swojego życia prywatnego, w tym macierzyństwa.

Emilia Komarnicka-Klynstra nosi biżuterię z mleka, którym karmi syna

Serialowa Agata z „Na dobre i na złe” zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym karmi młodszego syna. Na fotografii widać ciekawy wisiorek, który oplata jej szyję. „Biżuterii, którą noszę na co dzień, nie zakładam po to, by się ozdabiać. Wszystko, co mam, ma dla mnie charakter znaczeniowy” – napisała Komarnicka-Klynstra. Gwiazda wyliczyła, że wśród swoich skarbów ma ukochane kolczyki od mamy, pierścionek od męża, który upamiętnia ważne wydarzenie z ich życia, wisiorek z kryształem, którego drugą połówkę ma jej ukochany, obrączkę i pierścionek zaręczynowy.

Aktorka zdradziła również, że do jej kolekcji dołączyły właśnie wyjątkowe dzieła. „To, co widzisz na zdjęciu, to jest biżuteria, stworzona z mleka, którym karmię Tymoteusza. Tak, z mleka” – napisała Komarnicka-Klynstra, dodając, że nie jeden raz wspominała o tym, jak ważne jest dla niej karmienie piersią. „Nie jestem taka znowu strasznie sentymentalna, ale ta forma upamiętnienia tego niezwykłego połączenia z dzieckiem, które jest przecież skończone, wydała mi się genialnym pomysłem” – przyznała gwiazda.

