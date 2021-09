Kuba Wojewódzki odchodzi z TVN? Dziennikarz ogłosił koniec programu

Koniec programu i zapowiedź kolejnego

„W związku z nagłym aczkolwiek spodziewanym końcem programu »Kuba Wojewódzki« dziękuję wszystkim za obecność przez ostatnie 20 lat. To była wspaniała podróż” – napisał Wojewódzki na Instagramie. Oznaczałoby to, że we wtorek 7 września widzowie oglądać mogli ostatni odcinek programu. „Do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streamingowych” – zapowiedział dziennikarz.

Program „Kuba Wojewódzki”

Program „Kuba Wojewódzki” prowadzony był przez dziennikarza od 4 października 2002 roku. Początkowo nadawany był na antenie Polsatu (2002-2006), a następnie TVN (2006). 20 marca 2020 roku Grupa TVN podjęła decyzję o zawieszeniu emisji programu z końcem marca na czas nieokreślony z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Spór Wojewódzkiego z Rozenek

Fani spekulują w komentarzach, że decyzja o zakończeniu programu nie wynika tylko ze spadku oglądalności. Część z nich odnosi się do sytuacji, która miała miejsce kilka dni temu, gdy Wojewódzki na antenie „Dzień dobry TVN” skrytykował inną gwiazdę stacji – Małgorzatę Rozenek. – Dla mnie Małgosia Rozenek nie jest najlepiej ubraną Polką, tylko najśmieszniej ubraną Polką, która jest zrozpaczona i zamienia swoje życie w „Truman Show”, bo sprzedaje wszystko, łącznie z prywatnością swoich dzieci – stwierdził podczas rozmowy z Anną Kalczyńską.

Co na to TVN?

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, mimo komunikatu wystosowanego przez Wojewódzkiego, TVN w najbliższy wtorek o godz. 22:30 pokaże kolejny odcinek „Kuby Wojewódzkiego”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że stacja nie ma żadnych planów zakończenia emisji talk-show. Wpis dziennikarza potraktowano jako „żart mający na celu wkręcenie serwisów plotkarskich”.

