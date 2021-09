Najlepsze, polskie seriale kryminalne. Gdzie można je obejrzeć?

„Rojst'97”, a może przygody porucznika Borewicza w „07 zgłoś się”? Powstało wiele polskich seriali kryminalnych, a my wybraliśmy 10. najlepszych. Zobacz, jakie to produkcje i gdzie możesz je obejrzeć!

„Chyłka”



Historia o kontrowersyjnej prawniczce Joannie Chyłce oparta jest na powieściach Remigiusza Mroza. Serial zobaczyć można na platformie Player.



„07 zgłoś się”



Bronisław Cieślak w roli porucznika Borewicza rozkochał w sobie damską część widowni w czasach PRL-u. Serial jest dostępny na VOD.



„Na krawędzi”



Marta wraca do Polski i zaczyna pomagać ofiarom gwałtów. „Na krawędzi” można obejrzeć Polsat box go.



„Rojst'97”



Historia kryminalna, która dzieje się w czasie Powodzi Tysiąclecia, która nawiedziła Polskę. Serial dostępny jest na Netflixie.



„Oficer”



„Kruszon” jest oficerem policji, który ma zniknąć w struktury zorganizowanej przestępczości. Serial można obejrzeć na platformie VOD.





„Ekstradycja”



Komisarz Olgierd Halski prowadzi wojnę z warszawskim podziemiem gangsterskim. Serial dostępny jest na VOD.



„Krew z krwi”

Po śmierci męża, który był gangsterem, Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny. Serial można obejrzeć na platformie VOD.



„Belfer”



Maciej Stuhr w roli nauczyciela, który próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci jednej z uczennic. Serial jest dostępny na platformach Canal + Online i Player.



„Glina”



Serial opowiadający o życiu prywatnym i zawodowym policjanta z wydziału zabójstw, który dla pracy poświęcił wszystko. „Glinę” mozna obejrzeć na platformie VOD.



„Odwróceni”



Dwóch głównych bohaterów. Jeden jest członkiem mafii pruszkowskiej, drugi policjantem. Ich drogi się skrzyżowały, zmieniając całkowicie życie obu mężczyzn. Serial dostępny jest na Playerze.Czytaj też:

