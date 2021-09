Miszczak komentuje wpis Wojewódzkiego. „To jakaś totalna głupota”

„Żart” Wojewódzkiego?

„W związku z nagłym, aczkolwiek spodziewanym końcem programu #kubawojewodzki dziękuję wszystkim za obecność przez ostanie 20 lat. To była wspaniała podróż” - napisał w czwartek 9 września Wojewódzki na Instagramie. Zapowiedział także nowy projekt. „Do zobaczenia w przyszłym roku na jednej z największych platform streamingowych” - czytamy.

Miszczak dementuje

Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, w rozmowie z portalem Onet.pl stwierdził, że informacje o zakończeniu show „Kuba Wojewódzki” to „totalna głupota”. - O tej porze wkładamy, a nie zdejmujemy - powiedział, nawiązując do startu jesiennej ramówki. - To są słynne prowokacje Kuby - dodał, odnosząc się z kolei do samego wpisu dziennikarza.

Już wcześniej portal wirtualnemedia.pl podał, że mimo komunikatu wystosowanego przez Wojewódzkiego, TVN w najbliższy wtorek o godz. 22:30 pokaże kolejny odcinek „Kuby Wojewódzkiego”. Z nieoficjalnych informacji portalu wynikało, że stacja nie ma żadnych planów zakończenia emisji talk-show. Wpis dziennikarza potraktowano jako „żart mający na celu wkręcenie serwisów plotkarskich”.

Program „Kuba Wojewódzki”

Program „Kuba Wojewódzki” prowadzony był przez dziennikarza od 4 października 2002 roku. Początkowo nadawany był na antenie Polsatu (2002-2006), a następnie TVN (2006). 20 marca 2020 roku Grupa TVN podjęła decyzję o zawieszeniu emisji programu z końcem marca na czas nieokreślony z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego.

