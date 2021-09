Maciej Stuhr w mocnym wpisie podsumowuje Polaków. „Nic nas nie obchodzi”

Podczas wczorajszego meczu Polska – Anglia doszło do karygodnego incydentu. Gdy Anglicy uklękli przed pierwszym gwizdkiem – co jest ich gestem wyrażającym solidarność z ofiarami rasizmu – polscy kibice natychmiast zaczęli gwizdać. Nasza reprezentacja próbowała wpłynąć na ludzi na trybunach. Piłkarze pokazywali im nawet napisy na swoich koszulkach „UEFA Respect”. Nie pomogło. To zajście wywołało oburzenie wielu osób, w tym Macieja Stuhra.

Maciej Stuhr o Polakach: Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych i Żydów

„Przez pierwsze lata rządów PiS-u, pierwsze, drugie i trzecie afery, nepotyzmy, łamanie praw i norm, myślałem, że to jakaś pomyłka, że suweren jest po prostu niedoinformowany i zaraz, jak wszystko wyjdzie na jaw, to się musi rozlecieć. Dziś już tak nie myślę” – stwierdził na Facebooku Maciej Stuhr, komentując gwizdy polskich kibiców na meczu. Aktor z żalem przyznał, że zmienił zdanie na temat polskiego społeczeństwa.

„Po prostu tacy jesteśmy i tego chcemy. Nie szczepimy się, nienawidzimy czarnych, Żydów, pedałów, nie chcemy pomagać innym, gardzimy nauką, sztuką i prawem. Mamy w du*** trójpodział władzy i wolne media. Po prostu nic, ale nic to nas nie obchodzi” – napisał Stuhr, dodając, że cała reszta, czyli mniejszość społeczeństwa, „może się z tym pogodzić, wyjechać, lub żyć w rozpaczy i depresji, co zresztą i tak nie obchodzi większości Polaków”. Swój wpis aktor zakończył stwierdzeniem, że myśli, iż wyjdziemy z UE, bo nie jest to miejsce dla nas.

