„Szpital New Amsterdam” wraca z 3. sezonem. Podpowiadamy, gdzie oglądać

Czym zaskoczy widzów 3. sezon „New Amsterdam”?

Trzeci sezon składa się z czternastu godzinnych odcinków. Czego możemy spodziewać się po najświeższej, wyczekiwanej z niecierpliwością produkcji, która podbiła serca polskich widzów? Tym razem na drodze lekarzy stanie globalna pandemia COVID-19. Będziemy świadkami ich zaciekłej walki na froncie z koronawirusem. Poznamy również szpitalną perspektywę sytuacji, której wszyscy doświadczyliśmy. Co najważniejsze, niezależnie od wydarzeń, ekipa Maksa Goodwina niezmiennie pozostaje pełna optymizmu i zaangażowania w zrewolucjonizowanie opieki zdrowotnej, dając tym samym nadzieję na lepsze jutro.

Kto wróci na ekran?

W serialu ponownie wystąpili: Ryan Eggold – dr Maks Goodwin, Freema Agyemanas jako Dr Hana Sharpe, Janet Montgomery w roli Dr Laury Bloom, Jocko Simsas jako Dr Floyd Pearson, Anupam Kheras, czyli serialowy Dr Anil Kapoor oraz Tyler Labineas - Dr IggyFrome.

„Szpital New Amsterdam”

„Szpital New Amsterdam” to adaptacja książki „Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital” autorstwa Erica Manheimera. Ten kultowy dramat medyczny został wyprodukowany przez Universal Television, Pico Creek Productions oraz Mount Moriah i podbija serca widzów na całym świecie. Fabuła serialu skupia się na dr Maksie Goodwinie, dyrektorze medycznym, któremu zależy, aby szpitalowi przywrócić dawną świetność.

Gdzie oglądać 3. sezon „New Amsterdam”?

Nowy sezon „Szpitala New Amsterdam” będzie można oglądać w każdą środę, rozpoczynając od 13 października, o godzinie 22:00 wyłącznie na kanale FOX.

