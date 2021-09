Pamiętacie Piotra Lato z „Big Brothera”? Pojawi się w „The Voice of Poland”

Wierni fani programu mogą pamiętać, że Piotr Lato pojawił się już w 1. edycji muzycznego show Telewizji Polskiej. Wtedy w trakcie jego występu nie odwrócił się żaden trener. Na planie poznał jednak swoją obecną partnerkę Karolinę Charko, która również była uczestniczką programu i doszła do ćwierćfinału show.

Wiadomo, że Piotrowi Lato udało się już przejść precastingi do 12. edycji show „The Voice of Poland”, która startuje w najbliższą sobotę. Artysta zaśpiewa zatem po raz kolejny przed trenerami podczas „Przesłuchań w Ciemno”.

„The Voice of Poland”. Nowa edycja i nowi jurorzy

O programie było głośno już od wielu miesięcy, jednak nie ze względu na dokonania artystyczne jego uczestników, a zamieszanie wokół składu jurorskiego. W poprzedniej edycji trenerami byli Baron i Tomson z grupy Afromental, Edyta Górniak, Michał Szpak i Urszula Dudziak. Ta ostatnia zrezygnowała ze względu na inne zobowiązania, zaś Michałowi Szpakowi podziękowano ponoć po tym, jak wziął udział w demonstracji pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Edyta Górniak oświadczyła z kolei, że zaangażowała się w inne projekty i musi zrezygnować z tak absorbującego programu.

I tak okazało się, że TVP musi szukać gwiazd na trzy fotele jurorskie. Ostatecznie do „The Voice of Poland” powraca po latach Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska, a swoją przygodę z programem rozpocznie debiutująca w roli trenera Sylwia Grzeszczak. To jednak nie koniec zmian. Show ponownie poprowadzi Małgorzata Tomaszewska i Tomasz Kammel, jednak za kulisami nie będzie im już towarzyszyć Adam Zdrójkowski i Maciej Musiał. Ich rola przypadnie prezenterowi, znanemu z „Pytania na Śniadanie” Aleksandrowi Sikorze.

Kiedy nowe odcinki programu?

Premiera 12. edycji „The Voice of Poland” już w sobotę, 11 września, o godzinie 20:00, na antenie TVP 2.

Czytaj też:

QUIZ z bohaterów serialu „Wojna domowa”. Pamiętacie jak się nazywali?