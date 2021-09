Siostrzenica premiera Morawieckiego wśród uczestników „Twoja twarz brzmi znajomo”

Klara Williams – kim jest?

Klara Williams to absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie z filią we Wrocławiu. Do jej najważniejszych aktorskich kreacji należą występy w filmach „Sługi Boże”, „Fuga”, „Jak pokochałam gangstera”i „Mistrz”. Współpracuje z Teatrem Śląskim. Widzowie mogą także kojarzyć jej roli w serialu Pierwsza miłość.

29-letnia aktorka jeszcze do niedawna posługiwała się nazwiskiem Broda. Jak się okazuje, jest córką Jarosława Brody i Anny Morawieckiej, siostry premiera Mateusza Morawieckiego. – Zmiana nazwiska była czymś, co dobrze sobie przemyślałam. Jako młoda aktorka czułam potrzebę podkreślenia swojej niezależności. Kocham moją rodzinę i wiem, że bliscy zawsze trzymają za mnie kciuki – powiedziała w rozmowie z mediami.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – Klara Williams

Teraz Klara Williams będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności taneczne i wokalne w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. „Mogę Wam zdradzić, że to, co podoba mi się w »Twarzy«, to fakt, że nie ma tu tak naprawdę rywalizacji. Jesteśmy już w trakcie nagrań i muszę przyznać, że ani przez chwilę nie poczułam, żebyśmy ze sobą konkurowali. Są tu wspaniali ludzie, bardzo się wpieramy i lubimy, ale też wzajemnie inspirujemy” – napisała aktorka na Instagramie dzieląc się swoimi pierwszymi wrażeniami z planu programu.

instagram

Klara Williams podkreśliła, że „pracę wśród ludzi z takim dorobkiem traktuje jak świetną lekcję i okazję, żeby się wiele nauczyć”. Dodała, że „udział w programie to dla niej pierwsza okazja do zetknięcia się z tak szeroką publicznością”.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – zasady programu

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Wiśniewski oraz Gromee. Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. Wygrana – czek na 100 tys. złotych – jest przeznaczana na cel charytatywny.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – kiedy nowe odcinki?

Nowe odcinki 15. sezonu „Twoja twarz brzmi znajomo” będą emitowany na antenie Polsatu od piątku 10 września. Program będzie emitowany o godzinie 20:05.

Czytaj też:

Marcelina Zawadzka przeszła do Polsatu. Gwiazda poprowadzi nowy program „Farma”