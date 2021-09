Wojewódzki tłumaczy swój wczorajszy wpis. Chciał... dać nauczkę dziennikarzom

Wpis Wojewódzkiego i dementi Miszczaka

Przypomnijmy, w czwartek 9 września Kuba Wojewódzki napisał na swoim Instagramie: „W związku z nagłym, aczkolwiek spodziewanym końcem programu #kubawojewodzki dziękuję wszystkim za obecność przez ostanie 20 lat. To była wspaniała podróż”. Po kilku godzinach informacje te zdementował sam Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji. Stwierdził, że informacje o zakończeniu show „Kuba Wojewódzki” to „totalna głupota”. – O tej porze wkładamy, a nie zdejmujemy – powiedział, nawiązując do startu jesiennej ramówki. – To są słynne prowokacje Kuby – dodał, odnosząc się z kolei do samego wpisu dziennikarza. Jasne stało się tym samym, że program Wojewódzkiego nie znika z anteny.

Nauczka dla dziennikarzy?

W piątek dziennikarz wytłumaczył swój wpis tym, że chciał dać nauczkę dziennikarzom. „Dziennikarstwo to poszukiwanie informacji a nie bezmyślne przepisywanie ich z Instagrama. Dziennikarstwo to weryfikacja źródeł a nie bezrefleksyjne kopiuj wklej.

Dziennikarstwo to zasada należytej staranności a nie tandetne odpieprzanie chałury” – napisał.

Dziennikarzy, którzy czerpią informacje z oficjalnych kont gwiazd na Instagramie nazwał „mało lotnymi rzecznikami prasowymi” każdego „narcystycznego, przerażonego utratą atencji, zdesperowanego celebryty”. „Czy z takimi ideałami szliście do tego zawodu...? I o tym był wczorajszy wpis” – poinformował.

